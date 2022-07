Skytingen i Oslo preget elleveårsmarkeringen for 22. juli

Holdningene fra terroren 22. juli lever fortsatt, slo flere fast under elleveårsmarkeringen, som ble preget av skytingen i Oslo 25. juni.

Paraplyene kom frem på grunn av regnværet i Oslo under minnemarkeringen i regjeringskvartalet.

– Tre datoer i løpet av elleve år er tre for mange, vi trenger ikke flere datoer å huske på, sa nestleder Tor Inge Kristoffersen i den nasjonale støttegruppen for 22. juli da han åpnet markeringen i regjeringskvartalet.

Han viste til drapet på Johanne Ihle-Hansen og angrepet på Al-Noor-moskeen i Bærum 10. august 2019, og skytingen i Oslo 25. juni i år.

Det er elleve år siden 77 mennesker ble drept i to terrorangrep 22. juli 2011. Åtte mennesker ble drept i regjeringskvartalet, og 69 ble drept på AUFs sommerleir på Utøya. Overlevende, pårørende og en rekke statsråder var til stede på det som ble en regntung markering i regjeringskvartalet.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), som begge var på Utøya 22. juli 2011, var til stede. Det samme var daværende statsminister Jens Stoltenberg.

Oppfordring til muslimer

Også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tok opp skytingen i Oslo.

– Natt til 25. juni, dagen da vi skulle markere pride i Oslo, skjøt en mann mot uskyldige mennesker i den varme sommernatten nede i gaten her. De ble ofre, mange av dem høyst trolig fordi de feiret retten til å elske den man vil. Og gjerningsmannen var høyst trolig motivert av islamistisk ekstremisme.

I fjor henvendte Støre seg til høyresiden og ba dem heve stemmen og trekke klare grenser mot høyreekstreme. I år gjentok han budskapet, men rettet mot en annen gruppe.

– Derfor henvender jeg meg i dag til de moderate stemmene – det store flertallet i muslimske miljøer – og ber dem snakke ut mot både holdningene og handlingen, og igjen snakke tydelig til de deler av befolkningen som lytter spesielt til dere, sa han.

Jonas Gahr Støre holdt tale under minnemarkeringen i regjeringskvartalet.

Et minutts stillhet og kransenedleggelse.

Frykt og sinne

Mange føler på frykt og sinne etter denne sommeren, sa AUF-leder Astrid Hoem.

– Det gjør også jeg. Det er umulig å ikke bli sint når hatet tar liv. Når skuddene er avfyrt, er det for sent å forebygge dem. Når hatet har tatt liv igjen, er det for sent å si ifra. Vi kan ikke la det ekstreme bli normalisert. Historien har vist at det ekstreme kan snike seg inn i hverdagen vår uten at vi klarer å stanse det. Vi har ikke råd til å la det skje igjen, sa hun i talen sin.

Mange føler frykt og sinne etter denne sommeren, sa AUF-leder Astrid Hoem med henvisning til skytingen i Oslo 25. juni.

4019 dager med tomme stoler rundt middagsbordet har gått siden terrorangrepene 22. juli 2011, sa Lisbeth Røyneland, leder i støttegruppen.

Hun mener at noe av berøringsangsten rundt 22. juli er blitt borte.

– Da jeg sto her i fjor, spurte jeg «hva ville de som ikke er her i dag, tenke om oss i dag?». Jeg tror de ville blitt stolte av å se at noe av berøringsangsten rundt 22. juli har blitt borte. Vi har blitt modigere i møte med hatet, sa hun og understreket at mange fortsatt har det vondt.

Leder for Nasjonal Støttegruppe 22. juli, Lisbeth Kristine Røyneland holdt tale under minnemarkeringen.

Jens Stoltenberg ankommer minnemarkeringen i regjeringskvartalet.

Musikkinnslag og kransenedleggelse

Daniela Reyes sto for musikkinnslagene og fremførte blant annet «Ballongvisa», skrevet av moren Maj Britt Andersen.

Det var også navneopplesing og kransenedleggelse ved minnesmerket ved Høyblokka.

Mellom klokken 10 og 18 vil Oslo domkirke være åpen, og det blir tenning av lys og musikkinnslag. I kirken er prester og diakon til stede gjennom hele dagen.

Markeringen på Utøya starter klokken 16.