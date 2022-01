Dommeren ba Breivik forsøke å overbevise retten om at han ikke lenger er militant

Dommeren i saken mot Anders Behring Breivik lurte på om den terrordømte 42-åringen nå kunne gi forsikringer om at hans militante tendenser var borte.

NTB

Spørsmålet fra tingrettsdommer Dag Bjørvik avsluttet utspørringen av Anders Behring Breivik i Telemark tingrett onsdag morgen. Dommeren tok med sitt spørsmål saken tilbake til kjernen av rettssaken inne Telemark fengsel.

Bjørvik viste til at Breivik i sin forklaring hadde sagt at han ikke lenger var voldelig, og dermed ikke lenger ville utgjøre en fare for samfunnet dersom han løslates fra forvaringsstraffen.

– Kan du overbevise oss om at disse militante tendenser er forsvunnet, spurte dommeren.

– En som er dømt for en kriminell handling kan aldri garantere art han ikke vil gjøre det igjen for det går på om samfunnet vil gi ham en sjanse eller ikke, svarte Breivik.

Han viste til at han tirsdag hadde lagt fram alle sine argumenter han mener bør overbevise retten om at det er trygt å løslate ham, men avsluttet med å holde fram nok en plakat med et skriftlig budskap opp for dommeren. Noen sekunders trykkende stillhet preget rettssalen.

– Jeg vil ikke si noe om disse plakatene dine. Du kan ta dem vekk, svarte Bjørvik til slutt.