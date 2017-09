En kvinne i 40-årene er i dag pågrepet siktet for to drap. Det ene i 2002 og det andre i 2014.

KRISTIANSAND: Det kom fram på en pressekonferanse klokken 17.00 på politihuset i Kristiansand.

- Kvinnen er pågrepet og siktet for to drap, Cecilie Pedersen Hille, fungerende påtaleleder i Agder politidistrikt.

Kvinnen ble pågrepet tirsdag. Hun er etnisk norsk og bosatt i Kristiansand.

Det ene drapet hun er siktet for, skjedde i april 2014. Da ble kvinnens tidligere samboer funnet død på First Hotel i Dronningens gate. De to hadde to barn sammen. Den avdøde var en mann i 60-årene.

Det andre drapet hun er siktet for, skjedde i 2002.