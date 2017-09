150 kommuner er rammet av avfallsselskapet Reno Nordens konkurs. I flere kommuner landet over jobbes det på spreng for å løse problemet.

Avfallsselskapet Reno Norden opplyser i en børsmelding at det slår seg selv konkurs. Selskapet håndterer ifølge seg selv avfall fra en av tre norske husstander.

Selskapet opplyser i meldingen at både Reno Norden AS og Reno Norden ASA vil slå seg konkurs med umiddelbar virkning. Selskapet har slitt økonomisk i lang tid, og 6. september ble det startet et arbeid der målet var å avbryte ni ulønnsomme kontrakter, men uten at man klarte å nå en tilfredsstillende løsning.

Ifølge selskapets siste årsrapport taper de mer enn 400 millioner kroner i Norge, hvorav rundt 150 millioner kroner skyldes feilkalkulering i kontrakter, skriver Fagbladet.

Selskapets långivere, DNB og Den Danske Bank, har nå gjort det klart at de ikke vil låne selskapet mer penger. Dermed er konkursen et faktum.

BIR: Bosset hentes likevel

Reno Norden henter blant annet inn avfall på oppdrag fra BIR i alle BIRs eierkommuner unntatt Bergen. BIR opplyser tirsdag morgen at bosset hentes som normalt, tross konkursen.

Det gjelder kommunene Askøy, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal.

– Da selskapet var i økonomiske problemer før sommeren, laget BIR en beredskapsplan i tilfelle konkurs. Bankene sier nå at Reno Norden kjører inntil BIR er kommer til enighet med konkursboet, skriver Mette Nygård Havre, kommunikasjonssjef i BIR AS, i en e-post til BT.

Hun legger til at BIRs eget transportselskap, BIR Transport AS, er beredt til å overta innhentingen av avfall inntil videre.

– Dette betyr at våre husholdningskunder forhåpentlig ikke skal bli rammet av konkursen hos transportøren, skriver Havre.

Vestlandet sterkt berørt

I tillegg til BIRs eierkommuner, hadde Reno Norden ansvaret for å dekke følgende kommuner i Hordaland: Austrheim, Etne, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen og Radøy.

I Sogn og Fjordane dekket selskapet Askvoll, Aurland, Balestrand, Bremanger, Eid, Fjaler, Førde, Gaular, Gloppen, Gulen, Hornindal, Hyllestad, Høyanger, Jølster, Leikanger, Luster, Lærdal, Naustdal, Selje, Sogndal, Solund, Stryn, Vik og Vågsøy.

Avdelingsleder i Hordaland, Maris Gerhards, skriver til BT på SMS mandag kveld at han nettopp leste om konkursen i Dagens Næringsliv, og kjenner ikke til hvilke konsekvenser dette vil få ved de berørte stedene.

Det har ikke lykkes BT å få kontakt med kommunikasjonsansvarlig ved Reno Norden mandag kveld.

Leder av Seksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet håper at kommunene nå tar ansvar.

– Det er å håpe og tro at norske kommuner nå tar ansvar for det de har ansvar for, nemlig tjenestene til innbyggerne. Dette understreker en risiko ved å sette tjenestene ut på anbud, nemlig at operatøren gir seg om utbyttet ikke er stort nok lenger, sier Stein Guldbrandsen til Fagbladet.

Vil finne nye løsninger

DNB opplyser at de har fulgt opp selskapet på lik linje med andre kunder, og vært i tett dialog etter at selskapet orienterte om at de sto i fare for å bryte betingelsene i låneavtalen som de har med banken.

– Vårt mål er alltid å forsøke å finne løsninger som sikrer stabil drift innenfor dagens struktur. Det har vært jobbet med mulige løsninger langs flere akser, men det er en kjent sak at Reno Norden den siste tiden har hatt økonomiske utfordringer grunnet ulønnsomme kontrakter i Norge. Dessverre har dette ført til den situasjonen selskapet er i nå, opplyser informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB.

Reno Norden har spesialisert seg i avfallshåndtering for husholdningsavfall og betegner seg som Nordens klart største aktør innen husholdningsrenovasjon. Selskapet leverer tjenester til over fem millioner mennesker i fire ulike land.

Nå vil bankene forsøke å finne nye løsninger slik at færrest mulig blir rammet.

– Reno Norden utfører en viktig oppgave i samfunnet og vi har derfor samtidig i denne prosessen gjort det vi kan fra vår side for å sikre at prosessen skal få færrest mulig negative konsekvenser. Bankene vil derfor samarbeide med boet for å finne gode overgangsløsninger, slik at kommunene får mulighet til å finne nye løsninger og trygge søppeltjenestene for innbyggerne, sier Westerveld.

Fakta: Kommuner med Reno Norden-avtale Liste over kommuner som har avtale med avfallsselskapet Reno Norden: Vestlandet: Hordaland: Askøy, Etne, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund, Vaksdal

Nordhordland/Sogn og Fjordane: Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Radøy, Solund

Sunnfjord/Førde: Askvoll, Fjaler, Førde, Gaular, Hyllestad, Jølster, Naustdal

Nordfjord: Bremanger, Eid, Gloppen, Hornindal, Selje, Stryn, Vågsøy

Sogn: Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik Resten av landet: Bærum

Romerike: Fet, Gjerdrum, Sørum

Halden

Indre Østfold: Askim, Marker, Spydeberg, Eidsberg, Skiptvet, Hobøl

Hamar, Løten, Ringsaker, Stange

Solør/Hedmark: Åsnes, Grue, Våler

Toten: Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land, Søndre Land

Hadeland: Gran, Hole, Jevnaker, Lunner, Ringerike

Drammenregionen: Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Modum, Røyken, Sande, Svelvik, Øvre Eiker

Kongsberg

Sandefjord

Arendal, Froland, Grimstad, Lillesand, Birkenes

Kristiansand: Kristiansand, Songdalen, Søgne, Vennesla

Setesdal: Bykle, Valle, Evje og Hornnes, Bygland, Iveland

Mandal, Lindesnes, Marnardal

Farsund, Lyngdal

Stavanger/Jæren: Hå, Klepp, Stavanger

Ryfylke/Tau: Finnøy, Forsand, Hjelmeland, Kvitsøy, Rennesøy, Strand, Suldal

Karmøy

Nord-Rogaland: Bokn, Haugesund, Tysvær, Vindafjord

Sunnmøre: Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes, Ørskog og Ålesund

Fosen: Åfjord, Bjugn, Rissa, Ørland

Helgeland: Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy, Rødøy, Træna Kilde: NRK

Jobber for å unngå kaos

Selskapet skriver på sine nettsider at de håndterer avfall fra en av tre norske husstander. De har avtaler med flere kommuner, blant dem Bærum, der de har hatt ansvaret for å hente søppel siden 2016.

Kommunikasjonssjef i Bærum kommune, Lisa Bang, sier til Budstikka at de ikke hadde fått noe varsel før børsmeldingen sent lørdag kveld.

– Vi arbeider for å unngå at det blir kaos. Vi har lagt en plan, og nå handler det om å få realisert denne planen, slår hun fast.

Kommunen har vært klare over Reno Nordens tvilsomme økonomi, og inngikk i sommer en avtale med et annet selskap hvis det skulle komme en konkurs.

– Vi inngikk en avtale med Nord Ren om at de skulle ta over hvis det skulle komme en konkurs i Reno Norden. Denne beredskapsplanen er det vi nå setter i gang, sier Bang.