Med bakgrunn i mangelen på livsbevis regner politiet det fortsatt som lite sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen fra Lørenskog er i live.

Det opplyste politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt under en pressekonferanse tirsdag. Tidligere på dagen ble det kjent at de angivelige kidnapperne hadde kontakt med familien 8. juli.

– Politiet tar denne nye henvendelsen på alvor. Vi merker oss at det opplyses om at Anne-Elisabeth Hagen lever, men selv etter denne henvendelsen er det fortsatt mangel på livsbevis. Politiet anser derfor at det fortsatt er lite sannsynlig at hun er i live, sa Brøske.

– Vi understreker på nytt at det ikke er noe politiet ønsker mer enn at Anne-Elisabeth Hagen er i live og kan gjenforenes med sin familie, fortsetter han.