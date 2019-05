Frp-leder Siv Jensen sier staten og kommunene må bla opp mer penger for å skjerme bilistene fra bompenger. Hun vil ha et toppmøte i regjeringen om saken.

– Nok er nok. Det er den klare tilbakemeldingen vi får fra folk om bompenger. Bom-belastningen er blitt for høy. Jeg har derfor tatt initiativ til et møte med partilederne i de fire regjeringspartiene, hvor vi skal sette oss ned og diskutere situasjonen og se hva vi kan gjøre, sier finansminister Siv Jensen til VG.

Hun bekrefter overfor NTB at hun har tatt initiativ til et møte med partilederne fra Høyre, KrF og Venstre for å diskutere bompengeproblematikken.

– Vi jobber for minst mulig bompenger for folk flest og vil se på hva vi kan gjøre for å redusere bompengebelastningen, som er i ferd med å bli for stor for mange, sier hun.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) gikk mandag ut og sa at reduserte bompengeinntekter i byene ikke skal håndteres ved å øke prisene for bilistene.

Han strammer samtidig inn adgangen til å øke bompengene i byområdene med byvekstavtaler. Det betyr at dersom det ikke lenger er samsvar mellom inntektene og utgiftene i bompengepakkene, så skal ikke bilistene ta regningen.

– Jeg forventer at det vi gjør nå gir bedre styring av prosjekter i bompengepakkene og at vi får stoppet en unødvendig videre vekst i bompengene, skriver Dale i en pressemelding.