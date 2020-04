Dette er de nye reglene for barnehagene

Når barnehagene åpner skal det være små, faste grupper av barn og ansatte.

Mandag 20. april skal barnehagene ta imot mange barn igjen. Bildet er fra Nordås barnehage. Foto: Gabriel Skålevik

Etter at barnehager har holdt stengt i halvannen måned grunnet koronapandemien, kan foreldre sende barna til barnehagen igjen mandag 20. april.

På onsdag la regjeringen frem en veileder for hvordan barnehager skal opprettholde best mulig smittevern. Veilederen inneholder råd om renhold, hvilke barn som bør holdes hjemme, hvordan man kan organisere dagen og sjekkliste for godt smittevern.

Veilederen sier blant annet at:

Syke barn og voksne skal ikke være i barnehagen

God hygiene: Barn og ansatte skal vaske hender hyppig. Håndvask for barn skal som hovedregel skje med voksen til stede.

Når sykdom oppstår i barnehagen skal barnet vente på et eget rom sammen med en ansatt, eller ute der det ikke er andre barn. I etterkant rengjøres rom, toalett og andre områder der barnet har oppholdt seg med vanlige rengjøringsmidler.

Utsatte områder i barnehagen skal ha forsterket renhold. Det gjelder blant annet toaletter, spisebord, dørhåndtak og leker.

Redusert kontakthyppighet mellom personer: Det anbefales å ha små grupper (kohorter) og ha faste ansatte for hver gruppe. For de minste barna er rådet tre barn, og gruppestørrelse for seks barn for de største. Leker og materiell bør ikke deles mellom gruppene.

Det anbefales at foreldre ikke blir med inn i barnehagen ved henting og levering, og at bruk av offentlig transport til og fra barnehage begrenses.

Ansatte rådes til å begrense fysiske møter og pauser der flere samles. De bør unngå bruk av ringer og smykker på jobb, og felles nettbrett må vaskes av etter bruk. Ansatte anbefales også å benytte tøy som kan vaskes ved 60°C.

Kortere åpningstid

Veilederen understreker at behovet for nærhet og omsorg hos barna må ivaretas, men at ansatte bør vaske hender etter kos og trøsting.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby sier kortere åpningstid i barnehagene og flere til stede ved henting vil være gode tiltak når barnehagene skal åpne.

– Men det blir litt opp til den enkelte barnehageeier å sikre forsvarlig bemanning, understreker hun.

Hun sier det er grenser for hvor detaljert en veileder kan være, og sier man må finne gode løsninger lokalt.

Hjemme ved sykdom

En av de viktigste føringene i veilederen er at syke barn må holdes hjemme, selv ved svært milde luftveissymptomer og tegn på sykdom.

– Foreldre må være mer restriktive enn vanlig. Man må ikke sende en snørrete unge i barnehagen nå, sier Melby.

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har bekreftet covid-19, kan barnet og den ansatte møte i barnehagen som normalt, ifølge veilederen.

Barnehagene rådes til økt utetid og til å ta i bruk større lokaler der det er mulig, og sørge for at alle barn har egen sitteplass ved mat eller aktiviteter der de sitter, med avstand mellom. Lekeplassen kan også deles i soner for de ulike gruppene, som har ulike leketidspunkt ute.

– Hensynet til helse kommer først

Det har vært knyttet usikkerhet til barnehageåpningen. Flere foreldre har blant annet uttrykt seg kritisk i BT.

Og Facebook-gruppen «Barnet mitt skal ikke være prøvekanin for covid-19» har i løpet av kort tid fått over 23 000 medlemmer.

– Vi tar foreldre og de ansattes uro på alvor, sier Melby.

Hun viser til barneombudets oppfordring om å lytte til faglige råd, og minner om at et ekspertutvalg har anbefalt regjeringen å åpne alle barnehager og barneskoler fra 20. april. Regjeringen har valgt en mer varsom strategi, der de eldste skolebarna skal være hjemme noe lenger.

– Hensynet til helse kommer først i alt vi gjør. Slik er det også når vi åpner barnehager, sier Melby, som understreker at det er viktig for barn og unge å komme tilbake til sine vante miljø.

Få barn blir syke

– Barn blir i liten grad syke av covid-19, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Hun sier at kunnskap tyder på at barn også bidrar mindre til smitte. Vold mener faste lekegrupper og færre og mindre samlinger i barnehagene vil være med på å gjøre reåpningen trygg.