– Det kan ikke være særregler for stortingsrepresentanter, sier jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen. Rødt-leder Bjørnar Moxnes har bedt Stortingets presidentskap politianmelde Hege Haukeland Liadal.

Aftenposten avslørte tirsdag at Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal har levert en rekke fiktive reiseregninger til Stortinget. På den måten har hun fått utbetalt tusenvis av kroner hun ikke har krav på. I tillegg har hun fått penger for å ha vært på familiens hytte og på private reiser. Samlet beløper det seg til over 60.000 kroner.

Det er ikke første gang dette avdekkes. I fjor høst avslørte Aftenposten at Frps stortingsrepresentant Mazyar Keshvari hadde levert fiktive reiseregninger. Han ble da politianmeldt av Stortinget og er nå under politietterforskning og siktet for grovt bedrageri.

Liadal har lagt seg flat og lover at hun skal tilbakebetale pengene hun urettmessig har fått ubetalt, men flere tar nå til orde for at også Arbeiderpartiets stortingsrepresentant må politianmeldes.

– Selv om det er nyanser her, så kan jeg ikke se at dette skiller seg fra saken med Keshvari. Sånt bør anmeldes, sier jusprofessor Hans F. Marthinussen ved Universitetet i Bergen.

– Hvorfor er det viktig?

– Det skal ikke være forskjell på folk. Staten anmelder bedrageri i Nav og andre tillitsbaserte systemer. Da kan det ikke være særregler for stortingsrepresentanter. Allmennheten vil reagere sterkt dersom dette ikke blir anmeldt, sier Marthinussen.

«Selvfølgelig skal dette politianmeldes»

Marthinussen får støtte av jusprofessor Olav Torvund ved Universitetet i Oslo.

«Selvfølgelig skal dette politianmeldes», skriver han på Twitter.

Også Rødt-leder og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes mener det er nødvendig med en politianmeldelse.

- Det er ingen grunn til at det skal være forskjellsbehandling mellom partiene. Jeg sendte brev til presidentskapet i høst om Keshvari-saken, og ba dem sørge for politianmeldelse for grove brudd på loven om godtgjørelse til stortingsrepresentantene. Det samme ber jeg presidentskapet gjøre når det gjelder Hege Haukeland Liadal, sier Moxnes.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Vil gjeninnføre attestering og offentligjøre reiseinformasjon

Han mener også at Stortingets presidentskap bør gå «en runde til» på forslaget om å gjeninnføre attestering av reiseregninger og publisere overordnet reiseinformasjon offentlig.

- Mer åpenhet vil heve terskelen for å utnytte systemet. Attestering i partigruppene vil har en forebyggende effekt, fordi man da vil stå ansvarlig overfor eget parti, og ikke bare Stortingets administrasjon, sier Moxnes.

Stortingets administrasjon har så langt ikke svart på hvordan de vil håndtere saken videre. Tidligere har de opplyst at omfanget av saken ikke er kartlagt, og at de har «en løpende dialog» med Ap-politikeren.

Liadal er på reise og var ikke tilgjengelig for kommentar, men har fått oversendt uttalelsene fra Marthinussen og Torvund.

Selvfølgelig skal dette politianmeldes. Vi kan ikke fortsette med at @Stortinget , som har vist seg udugelig på dette området, fortsatt skal skjerme sine egne https://t.co/zvjK075bRX — Olav Torvund (@olavtorvund) April 10, 2019

Det er ingen grunn til å hisse seg opp over de første forsiktige reaksjonene fra Ap-ledelsen. Bedrageri med reiseregninger kommer selvsagt til å bli politianmeldt og straffeforfulgt for Liadals vedkommende på samme måte som for Keshvari. Det er Stortinget som følger det opp. — Hans F. Marthinussen (@HFMarthinussen) April 10, 2019

På grensen for betinget straff

Aftenposten har funnet reiseregninger for over 60.000 der Liadal har vært et annet sted enn det hun har oppgitt eller fått penger for å ha vært hjemme, på hytta eller på private reiser.

Dersom saken skulle bli politianmeldt og ende med domfellelse, vil den med dette omfanget trolig føre til betinget straff.

Tingrettsdommer Ina Strømstad i Oslo tingretts mediegruppe sier følgende på generelt grunnlag:

– Grensen for betinget straff ligger omkring 60.000 kroner forutsatt at det er en forsettlig forbrytelse, med en normalreaksjon på noe mindre enn 30 dager litt avhengig av formildende eller skjerpende omstendigheter. Om saken regnes som en grovt uaktsom overtredelse straffes dette markert lavere, sier Strømstad.

Berit Roald / NTB scanpix

Trekker seg fra verv

Liadal har erkjent at hun har levert reiseregninger for reiser hun aldri har vært på. Onsdag morgen trakk hun seg midlertidig fra landsstyret og fra sine verv i Rogaland Ap. Hun har også gitt fra seg et internasjonalt nestlederverv og saksansvaret for petroleumspolitikken, ifølge Stavanger Aftenblad.

– Det er viktig for meg å understreke at jeg er veldig lei meg for dette, og at jeg vil betale tilbake der jeg har gjort feil med reiseregningene, skrev hun på sin Facebook-side onsdag morgen.

Ap-politikeren forklarer delvis Aftenpostens funn med at planlagte reiser er blitt avlyst, men at hun da likevel har levert detaljerte reiseregninger fordi planene lå i kalenderen. I andre tilfeller forklarer hun at hun har levert regninger på feil datoer.

Hun legger til at det kan være vanskelig å forstå reiseregningssystemet, og at «det er ikke alt som er like åpenbart alltid». Partileder Jonas Gahr Støre beskriver på sin side systemet som «håndterlig».