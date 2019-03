Den tredje av de tiltalte i en gruppevoldtektssak i Sogndal er pågrepet i Nordland etter at han rømte fra Norge i fjor.

Den østeuropeiske mannen ble pågrepet i Nordland onsdag, men verken forsvarer Stig Nybø eller statsadvokat Rudolf Christoffersen vil si noe om omstendighetene rundt pågripelsen, skriver NRK.

Statsadvokaten sier imidlertid at det er grunn til å tro at tiltalte har vært i utlandet i en lengre periode. Han forsvant etter å ha kommet ut av varetekt i fjor og møtte ikke opp da rettssaken begynte i februar.

– Han er redd for å ikke bli trodd fordi han er utlending. Derfor møtte han ikke opp, sier Nybø.

I mellomtiden ble de to andre mennene i saken, som er brødre, dømt til fire og et halvt år og fem år og tre måneders i fengsel for grov voldtekt av kvinnen i februar i fjor.

De skal ha voldtatt kvinnen etter tur, den ene mens han holdt en pute over nakken hennes. Kvinnen studerte i Sogndal og er fra en annen kommune på Vestlandet. Brødrene har anket dommen.

Christoffersen sier han ønsker en felles behandling av saken til alle tre i lagmannsretten etter sommeren.