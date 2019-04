Valgkomiteen i Frp innstiller Sylvi Listhaug og Terje Søviknes som nye nestledere i partiet.

– Sylvi Listhaug er en av partiets mest populære politikere, og vi ønsker henne som partiets første nestleder, sier Frank Sve, som er leder for valgkomiteen.

Per Sandberg trakk seg som første nestleder i partiet i august i fjor. Sylvi Listhaug har vært konstituert i rollen siden september i fjor. Hun er i dag stortingsrepresentant etter en kort periode som justisminister fra januar til mars i fjor.

– Jeg setter stor pris på å bli innstilt og er glad for tilliten valgkomiteen har til meg. Vi står foran et viktig lokalvalg der jeg er mer enn klar for å bidra som første nestleder, sier Sylvi Listhaug.

Solvik-Olsen i USA

Som andre nestleder hadde Ketil Solvik-Olsen først takket ja til gjenvalg, men han ga denne uken beskjed om at han forlenger sitt opphold i USA og derfor ikke stiller til gjenvalg.

– Valgkomiteen har da innstilt Terje Søviknes som ny andre nestleder. Han er en erfaren politiker som i dag er ordfører i Os kommune. Foran et lokalvalg er det ekstra viktig med erfaring fra lokalpolitikken, sier Frank Sve.

– Jeg er klar for å bidra i sentralstyret som andre nestleder og er takknemlig og ydmyk for å bli innstilt, sier Terje Søviknes.

Fylkesordførerkandidat

Søviknes gikk av som olje- og energiminister i slutten av august i fjor. Han gikk da tilbake til ordførerjobben i Os i Hordaland. Han er også innstilt som Frps fylkesordførerkandidat for det nye fylket Vestland før lokalvalget i høst.

Som følge av at Terje Søviknes foreslås som andre nestleder, blir det en ledig plass som fast medlem av sentralstyret. Det foreslås at Ketil Solvik-Olsen går inn i denne posisjonen.

Innstillingen skal behandles på Frps landsmøte 3. til 5. mai.