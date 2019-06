Sjøforsvaret betaler 30.000 kroner pr. døgn for å leie kaiplass til fregatten KNM «Helge Ingstad», ifølge Forsvarets Forum.

KNM «Helge Ingstad» har siden starten av denne måneden ligget til kai ved Coast Center Base (CCB) på Ågotnes utenfor Bergen. Sjøforsvaret punger ut 30.000 kroner pr. døgn for kaiplassen, skriver Forsvarets Forum.

I første omgang er kaiplassen bestilt i tre måneder. Prislappen for kaiplassen i denne perioden, sammen med diverse tjenester, ender dermed på rundt tre millioner kroner.

– Fregatten vil ligge til kai her inntil det er besluttet hva som skjer videre, sier kommunikasjonssjef Torill Herland i Sjøforsvaret.

Regjeringen har bestemt at KNM «Helge Ingstad» ikke skal repareres, og Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarsmateriell i oppdrag å avhende fregatten. Fartøyet vil etter planen bli overført til etaten ved månedsskiftet. Forsvarsmateriell er ennå tidlig i prosessen med å planlegge avhendingen av fregatten.

KNM «Helge Ingstad» kolliderte med tankskipet Sola TS ved Stureterminalen i Hordaland tidlig om morgenen 8. november i fjor. Fregatten ble påført en stor flenge i skroget og ble fylt med vann. Fartøyet mistet styringen og måtte ha hjelp av slepebåter til å komme inn mot land, men sank like ved land og ble liggende nesten helt under vann. Vanskelige værforhold bidro til at hevingen ble utsatt flere ganger.