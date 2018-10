KrF-leder Knut Arild Hareide reagerer kraftig på kritikken som rettes mot partiets nestleder Kjell Ingolf Ropstad i Frp-topp Sylvi Listhaugs ferske bok.

– Et stygt angrep, sier Knut Arild Hareide om Sylvi Listhaugs utfall mot KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad i boken «Der andre tier».

Partileder Hareide tar begge sine nestledere i forsvar mot Listhaug, som hevder at verken Ropstad eller Olaug Bollestad står opp for den norske, kristne kulturarven.

Til NTB sier han at konstituert Frp-nestleder Listhaug konstruerer konflikter, kommer med stygge angrep og splittende retorikk.

Ropstad-angrepet verst

– Det verste av alt var da Ropstad gikk ut i valgkampen i 2017 og sa at 10-15.000 nye muslimer inn i landet var helt uproblematisk, siden det er sekulære nordmenn som truer de kristne verdiene. Det er en absurd logikk, mener Listhaug.

Hareide slår tilbake:

– Listhaug angriper min nestleder Ropstad stygt fordi han ønsker flere flyktninger velkommen til Norge, noe hun mener de truer de kristne verdiene. Det å hjelpe mennesker i nød er nettopp en sentral del av den kristne nestekjærligheten. Dessuten er mange av flyktningene som kommer, kristne, sier KrF-lederen til NTB.

Hareide slår tilbake

Listhaugs bok lanseres idet KrF står midt i skjebnevalget om hvorvidt de skal gå til høyre eller venstre.

Hareide har selv nylig utgitt en bok der han kritiserte Listhaug, like før han anbefalte sitt parti å vende de borgerlige ryggen og heller samarbeide med Ap og Sp.

Nå slår han tilbake mot Listhaug, som også kritiserer Bollestad fordi hun ikke ville støtte Frps forslag om å forby bønnerop. Ifølge Listhaug bidro Bollestad med dette til å «utslette vår egen kulturarv og samtidig hele tiden godta alt fra alle andre».

– Bollestad har uttrykt seg prinsipielt om bønnerop og har helt riktig påpekt at dette ikke er noe problem i Norge i dag. Hvorfor skal Listhaug konstruere konflikter mellom ulike grupper i samfunnet vårt? spør Hareide.

Tviler på effekt

Kommentatorer har spurt seg om nye, kontroversielle utspill fra Listhaug kan påvirke KrFs veivalg på landsmøtet 2. november. Ropstad, som ønsker å gå i regjering med Frp, Høyre og Venstre, tror ikke det.

– Jeg tror ikke det er dette folk reagerer mest på. Man vil heller se på de gjennomslagene vi har fått i samarbeid med Frp, sier han til NTB.

Listhaug kommer ikke med noen nye karakteristikker av Hareide i boken. I stedet tar hun selvkritikk for ordbruken da hun anklaget Hareide for å sleike imamer oppetter ryggen, men forteller også at hun ble provosert over KrF-lederen etter en diskusjon om bruken av bistandspenger.

– Kirken råtner på rot

I boken hyller Listhaug den frivillige innsatsen som gjøres i menigheter og kristne miljøer rundt om i landet, men tar samtidig tydelig avstand fra Den norske kirke. Hun anklager ledende biskoper og prester for «å la kirken vår råtne på rot ved å gjøre den til en arena for politikk i stedet for å forkynne den kristne tro».

Årsaken er at mange sentrale kirkeledere under flyktningkrisen tok til orde for å ta imot flere flyktninger.

Listhaug opplyser at hun og mannen Espen Espeset flere ganger har diskutert om de skal melde seg ut av kirken, men har bestemt seg for at «de ikke skal få bli kvitt meg».