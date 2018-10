Drapssiktede Makaveli Lindén (20) var ikke bevæpnet da han ble pågrepet i Dijon i Frankrike tirsdag, skriver VG.

Den franske statsadvokaten Pascal Labonne-Collin sier til VG at drapsvåpenet trolig er blitt funnet i Oslo.

– Han var ubevæpnet da han kom til Dijon. Kniven som trolig ble brukt til drapet, skal ha blitt funnet på stedet – i Oslo, sier Labonne-Collin.

Politiadvokat Christian Hatlo vil ikke kommentere om drapsvåpenet er funnet. Politiet har tidligere bekreftet at Heikki Bjørklund Paltto ble drept med kniv.

Labonne-Collin opplyser at også svenskene har en mulighet til å begjære Lindén utlevert, ettersom det er Lindéns hjemland og i likhet med Frankrike et EU-land. Politiet i Oslo er imidlertid ikke bekymret for at Lindéns statsborgerskap skal komplisere prosessen.

– Det eneste jeg ser som kunne ha stukket kjepper i hjulene for utleveringsprosessen til Norge, er om han hadde vært siktet i alvorlige kriminalsaker i Sverige. Om det hadde vært tilfelle, så ville vi ha fått beskjed om det fra svenske myndigheter for lenge siden, sier Hatlo.