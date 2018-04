– Vi kan tilby studieplasser allerede i 2020. Det står kun på pengene, sier UiB-professor Jan Magnus Bjordal.

– Det er ingen tvil om at skissen til Universitetet til Bergen (UiB) er svært solid. Dersom Bergen får dette, spretter vi champagnekorkene.

Det sier Hans Otto Engvold, generalsekretær for Norsk Kiropraktorforening.

I 2004 ba Stortinget regjeringen om å legge til rette for kiropraktorutdanning. Siden har lite skjedd, men i 2012 ba Kunnskapsdepartementet universitetene sende inn skisser på hvordan utdanningen kunne løses.

– Den gangen la UiB frem et forslag med Stavanger, som ble forkastet av departementet, men i fjor spilte vi inn ny skisse på egen kjøl, sier Jan Magnus Bjordal, professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB.

– Vi er klare til å ta imot utdanningen. Får vi midlene, kan studieplasser tilbys allerede i 2020, sier han.

Kamp mellom Bergen og Oslo

– I dag er det bare to kandidater for utdanningen – UiB og Universitetet i Oslo, sier Bjordal.

De kommende årene skal Bergen bygge helseklyngen Helsecampus Årstadvollen hvor flere profesjonsutdanninger skal samlokaliseres.

Fakta: KIROPRAKTOR Kiropraktorer er offentlig godkjent helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar.

Kiropraktorer fungerer som primærkontakter i førstelinjetjenesten med spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser.

Siden 1980-tallet har antall kiropraktor i Norge økt fra 80 til 800.

I året fortar de nær to millioner konsultasjoner.

350.00 personer besøker en kiropraktor hvert eneste år.

– Kiropraktorstudiet ville gitt oss en enda bedre plattform for tverrprofesjonell læring og samhandling i helsetjenestene, sier UiB-professoren.

Han understreker at UiBs vitenskapelige og tverrfaglige miljø på muskel- og skjelettplager er sterkt, og at det er stadig blir viktigere å legge til rette for at primærhelsetjenesten behandler mest mulig effektivt.

Forskningsbasert undervisning

Dersom studiet legges til UiB, vil de ti første oppstartsårene anslagsvis koste 400 millioner kroner.

– En del av studiet kan fint ha fellesforelesninger med eksisterende studietilbud ved Det medisinske fakultetet, blant annet med manuell terapi, farmasi, klinisk ernæring og medisin, sier Bjordal.

Ørjan Deisz

Dette støtter Norsk Kiropraktorforeningen.

– UiB har forskningsbasert undervisning og stiller krav til at kiropraktorutdanningen må videreutvikles på evidensbaserte prinsipper. Dette vil vi bidra med, blant annet med et eget forskningsfond, sier Engvold.

Store samfunnskostnader

Ifølge Nav skyldes 40 prosent av dagens sykefravær muskel- og skjelettsykdommer.

– Det må tas på alvor. Årlig koster muskel- og skjelettplager samfunnet svimlende 185 milliarder kroner i tapt arbeidsevne. Da er 400 millioner småpenger, sier Engvold.

Sammen med kiropraktor Christian Høst har han tatt turen til Bergen for å snakke med UiB om studieretningen.

Arkiv/Rune Sævig

– Vi har stått og stanget i 14 år, uten at det skjer noe. Bergen er klar dersom politikerne bestemmer seg, sier Høst.

Selv tok han utdanning i England, sammen med titalls andre nordmenn.

– Det er blitt et populært studium. Det er synd folk ikke får tatt studiet eller praksisen her i Norge. Det er synd, også med tanke på tverrfaglig samarbeid, sier Høst.

– Bergen er klare

Under helgens landsmøte tok bystyre- og høyrepolitiker Hilde Onarheim til orde for at Regjeringen må prioritere kiropraktorutdanningen.

– Skal vi være fremtidsrettet og tenke samfunnsnyttig er dette veien å gå. Jeg har troen på at dette er noe vi får inn i statsbudsjettet. Kanskje ikke i år, men i alle fall neste år, sier Onarheim.

Hun er ikke i tvil om at UiB er den rette institusjonen for utdanningen.

Forskningsminister

– I fjor spurte Iselin Nybø (V) kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) om hvor arbeidet med kiropraktorutdanningen sto. Hun understreket at det burde være i regjeringens interesse å få ned kostnadene knyttet til muskel- og skjelettlidelser. Nå er det Nybø som er minister, og jeg regner med hun følger opp egen oppmoding, sier Onarheim.

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø, ønsket ikke å stille til intervju, men svarer dette gjennom departementets kommunikasjonsavdeling:

– Vi har mottatt modell for etablering av kiropraktorutdanning der det forutsettes oppstartskostnader til areal, utstyr og stillinger på om lag 100 millioner. I tillegg er de permanente kostnadene på 50 millioner kroner fullt utbygget. Etablering av en kiropraktorutdanning er dermed først og fremst et spørsmål om budsjettprioriteringer, og det må jeg komme tilbake til i de årlige statsbudsjettene.