Abid Raja (V) vil utsette valget av nye Nobelkomité-medlemmer til januar. Innen den tid vil han få på plass nye regler som stanser Carl I. Hagens kandidatur.

Raja foreslår at Stortinget før jul vedtar nye regler som hindrer stortings- og vararepresentanter fra å bli valgt inn i komiteen, skriver VG.

– Torsdag vil jeg foreslå i Stortingets presidentskap at vi utsetter saken om å velge medlemmer til Nobelkomiteen til januar etter at vi har fått på plass et nytt regelverk, sier stortingsrepresentanten.

Dersom de nye reglene blir innført, vil det bety at Frps nominerte, Carl I. Hagen, ikke kan bli valgt inn i komiteen. Det har skapt mye oppstyr at Hagen vil inn i komiteen, samtidig som han er vararepresentant til Stortinget.

– Nobelkomiteen begynner ikke å jobbe med neste års fredsprisvinner før i februar 2018. Jeg tror komiteen vil leve fint med at nye medlemmer velges i andre uken i januar, sier Raja.

Fristen for å nominere kandidater til neste års nobelpris går ut 31. januar.

Frps Morten Wold, som er visepresident på Stortinget, sier han vil gå imot Rajas forslag i presidentskapet.

– Det er åpenbart at dette handler mest om å hindre at Carl I. Hagen fra å bli medlem i Nobelkomiteen, og ikke om prinsipper. Her vil man hurtigbehandle saken for å få en tekst i forretningsordenen som sperrer for et enkelt partis kandidat. Jeg må si at jeg synes det er ufint. Jeg synes ikke det er Stortinget verdig, sier han til VG.