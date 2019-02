Leder Vibeke-Emilie Abrahamsen i Bamble Frp er midlertidig utestengt etter at hun fikk hemmelige dokumenter fra Helge André Njåstad om en varslingssak.

Frps finanstopp og nestsjef på Stortinget, Helge André Njåstad, trakk seg fra alle tillitsverv etter å ha delt sensitive metoo-opplysninger med en partifelle. Nå er det klart at det var lederen av Bamble Frp som var mottaker av dokumentene.

Nå er Vibeke-Emilie Abrahamsen midlertidig ekskludert fordi hun ikke har skrevet under på en taushetserklæring som partiets organisasjonsutvalg har bedt om, skriver Porsgrunns Dagblad. Hun stiller seg uforstående til utestengelsen, og hevder hun er villig til å skrive under på erklæringen hvis det skjer under et fysisk møte.

– Jeg er veldig overrasket over at de har gått til dette skrittet. Jeg har ikke gjort noe galt, og har forsikret organisasjonsutvalget om at jeg ikke har til hensikt å bruke informasjonen som tilfalt meg på noen måte som vil skade partiet eller enkeltpersoner, sier hun til avisen.

Fylkesleder Frode Hestnes sier Vestfold og Telemark Frp lenge har prøvd å få Vibeke-Emilie Abrahamsen til å signere en taushetserklæring, uten å ha lyktes.

– Hun har ikke skrevet under, og vi spør oss om hva hensikten med det er. Det viktigste for partiet har vært å sikre medlemmene som har kommet med fortrolig informasjon, derfor ønsket man at hun skulle skrive under på taushetserklæring, sier Hestnes til NRK.