– Det er viktig at varslerne får et ansikt, sier hun. Fredag står hun frem hos NRK med sin historie.

Hun var 23 år og praktikant – han var 43 år og næringsminister på offisielt besøk i India, skriver NRK.

– Hvorfor skal jeg gjemme meg? Det er ikke oss varslere som har gjort noe galt, sier hun til NRK, og fortsetter:

– For meg føles det riktig å stå frem, samtidig som jeg forstår de som ikke vil det. Jeg vil fortelle alle de andre som har opplevd ting at det er trygt å varsle til Arbeiderpartiet. Jeg er blitt godt behandlet og tatt på største alvor etter at jeg gikk til Jonas Gahr Støre med min historie i romjulen, sier hun til NRK.

Oma er en av kvinnene som har varslet Arbeiderpartiet om ubehagelige opplevelser med Trond Giske. Oma varslet partiet i romjulen. Hun sier til NRK at hun var 23 år gammel og praktikant på den norske ambassaden i New Delhi i India da hendelsen fant sted.

Skal ha presset henne mot veggen

Det var 2010 og Giske var da statsråd på syvende året i Jens Stoltenbergs regjering. Line Oma var i tillegg til praktikant i utenrikstjenesten, også medlem av Arbeiderpartiet.

Oma forteller at statsråden på kvelden, etter et offisielt arrangement, presset henne opp mot veggen og kysset henne mot hennes vilje.

Oma beskriver overfor NRK opplevelsen som sjokkerende og ubehagelig, og sier hun husker at hun følte på en flauhet der og da.

– For min del føles det nå riktig å stå frem, sier hun.

Ifølge NRK gjorde han også uønskede tilnærmelser overfor en artist NRK har snakket med, samme kveld. NRK har snakket med en annen som var til stede på samme arrangement, som forteller om en situasjon som ikke passer seg for en statsråd og en praktikant.

NRK har siden torsdag gitt Trond Giske mulighet til å svare på påstandene og beskrivelsene fra Oma, og eventuelt gi sin versjon av kvelden i New Delhi.

– Trond Giske er sykmeldt, og har derfor ikke anledning til å kommentere denne saken, sier hans personlige rådgiver Bård Flaarønning til NRK fredag ettermiddag.

Ap-leder Jonas Gahr Støre ønsker ikke å kommentere saken. Hans pressesjef, Camilla Ryste, viser til partisekretær Kjersti Stenseng for eventuelle kommentarer.

Stenseng er ikke tilgjengelig for kommentar, opplyser pressekontakt Tale Jordbakke.

Ambassadøren sier hun ikke var kjent med saken

India-ambassadør i 2010 var Ann Ollestad, en av Norges mest erfarne diplomater.

– Fikk du noen gang meldinger om at en av dine medarbeidere hadde vært utsatt for denne type trakassering av statsråd Trond Giske?

– Jeg kjente ikke til det, men må henvise til UDs pressetalsperson, sier hun.

Pressetalsperson Frode O. Overland sier til Aftenposten at UD ikke har fått noen melding om denne hendelsen verken i 2010 eller senere.

Trond Giske var i sin tid som næringsminister en rekke ganger i India for å hjelpe den delvis statseide telegiganten Telenor. India var et satsingsområde for Telenor på denne tiden, men selskapet fikk en rekke problemer med konsesjoner.