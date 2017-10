Berit Andersen vurderer å anmelde forfatteren som mener hennes sønn var alene om voldtektene og drapene i Baneheia i Kristiansand våren 2000.

– Jeg er så forbannet at jeg ikke engang klarer å lese boken ferdig. Dette må være det største overtrampet som noen gang er begått mot en ikke-kjendis i Norge, sier Berit Andersen til VG.

Hun sikter til beskyldningene forfatter Bjørn Olav Jahr kommer med i sin bok om Baneheia-drapene. Der konkluderer han, etter å ha gått gjennom alle bevisene i saken på nytt, med at det var Andersen som voldtok og drepte Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia 19. mai 2000.

Meddømte Viggo Kristiansen, av retten antatt hovedmann, er uskyldig, fremholdt forfatteren overfor NTB i forbindelse med boklanseringen. Det var falske påstander i forklaringen til Andersen som sterkt bidro til å få Kristiansen dømt, mener han.

– Jahr er en journalist som nå opptrer både som politietterforsker, dommer og jury. Plutselig har han fått nye utdannelser og titler. Det er skremmende at en journalist setter seg over fagfolk, sier Berit Andersen.

Familien søker nå advokathjelp for å få avklart hvorvidt de skal gi bokutgivelsen et juridisk etterspill. Hvis advokaten anbefaler det, vil familien anmelde forfatteren. Andersen akter å være til stede når boken lanseres på Folkebiblioteket i Kristiansand torsdag.

Jahr fastholder at bokutgivelsen er nødvendig i et rettssikkerhetsperspektiv, og mener Baneheia-dommen mot Kristiansen «kanskje er Norges groveste justismord».

– Jeg har full forståelse for at moren til Jan Helge Andersen føler sinne og sorg når denne saken kommer opp i mediene. Og at hun forsvarer sønnen sin med nebb og klør, sier han.