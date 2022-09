Funn av plantegifter i 13 urtete-produkter

Mattilsynet har påvist naturlige plantegifter i 13 forskjellige urtete-produkter. Tilsynet anbefaler at man drikker mindre urtete for å redusere den mulige helserisikoen.

NTB

Mattilsynet tar hvert år ut prøver av matvarer som er kjent for å kunne inneholde rester av ulike plantetoksiner. I 2021 ble 30 prøver analysert av et eget overvåkings- og kontrollprogram.

20 ulike typer urtete ble analysert for en gruppe plantetoksiner kalt pyrrolizidinalkaloider, og i 13 av produktene ble det altså gjort funn. Disse plantegiftene kan være skadelig for leveren og kreftfremkallende ved inntak over tid, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Det var varierende nivåer av pyrrolizidinalkaloider i både ammete (blanding av ulike typer urter), rooiboste, kamillete og peppermyntete. Ifølge Mattilsynet har stoffene blitt påvist i disse teene over flere år, og også i grønn te.

– For å redusere mulig helserisiko, anbefaler vi å begrense inntaket av denne type teer og variere mellom ulike produkter. Dette gjelder spesielt for gravide og ammende, sier Hanne Marit Gran, seniorrådgiver i seksjon kjemisk mattrygghet i Mattilsynet.