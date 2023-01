Kirken får irettesettelse av Datatilsynet

Datatilsynet har sendt en irettesettelse til Den norske kirke etter at fødselsmeldinger om medlemmers barn ble innhentet fra Folkeregisteret etter at tillatelsen var opphørt.

NTB

I halvannen måned i 2018 innhentet Den norske kirke fødselsmeldinger om medlemmers barn fra Folkeregisteret, etter at tillatelsen til dette var opphørt.

Nå har Datatilsynet vedtatt en irettesettelse til Den norske kirke.

– Vi beklager at kirken innhentet fødselsmeldinger fra Folkeregisteret i seks uker i 2018 og at informasjonen om hvordan fødselsmeldinger ble brukt ikke var god nok, sier Jan Rune Fagermoen, avdelingsdirektør for HR, utvikling og digitalisering i Kirkerådet.

Han sier irettesettelsen fra Datatilsynet er forventet og at de ikke kommer til å klage på vedtaket.