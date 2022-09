To kritisk skadd to knivepisoder på Furuset – ingen pågrepet

To unge menn er kritisk skadd etter to separate knivstikkingshendelser på Furuset i Oslo. Politiet leter fortsatt etter én eller flere gjerningspersoner.

Politiet på stedet utenfor Furuset senter.

Området rundt Narvesen og Furuset T-banestasjon er sperret av.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Innsatsleder Svein Arild Jørundland bekreftet like før klokken 19 mandag kveld overfor NTB at de to knivofrene begge var i kritisk tilstand.

– Det siste jeg har på status på disse er at tilstanden per nå skal være kritisk. Det er snakk om to unge menn, sa han.

Han opplyste også at politiet har sikret seg videomateriale i forbindelse med hendelsen.

– Det er godt med overvåking i området. Det er materiale politiet har sikret seg og som vi nå går igjennom, sa Jørundland.

Flere voldshendelser

Det var klokken 16.42 mandag ettermiddag at Oslo-politiet fikk melding om en knivstikking på Furuset T-banestasjon, som ligger i samme bygg som Furuset senter.

En mann ble kjørt til sykehus med det som først ble beskrevet som alvorlige stikkskader, og politiet stanset en T-banevogn som nylig hadde forlatt stasjonen. Den fikk imidlertid kjøre videre etter at politiet hadde søkt gjennom den uten å finne en gjerningsperson.

– Mens vi jobbet med den saken fikk vi enda en melding om en ny knivstikking klokka 17.10 på en privatadresse i nærheten, sa Jørundland under et pressemøte mandag kveld.

Fornærmede her var også en ung mann, som ble kjørt til sykehus med det som først ble betegnet som alvorlige skader.

Ingen pågripelser

Ingen er pågrepet for voldshendelsene, og politiet er på de to åstedene med store styrker, opplyste operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB mandag kveld.

– Den innledende etterforskningen tyder på at de to skadde har en tilknytning til hverandre og at de to sakene har en sammenheng, men nøyaktig på hvilken måte er noe etterforskningen vil forsøke å belyse, sa han.

Han ville ikke gå nærmere inn på hvorvidt politiet har kontroll på gjerningsvåpen. Han la til at politiet ønsker å finne ut om det er flere involverte i saken, og at det gjennomføres blant annet vitneavhør.

T-banetrafikken går som normalt selv om området rundt Furuset T-banestasjon er sperret av. Ifølge politiet er det ikke indikasjoner på at det er fare for andre personer i området.

Ingen sammenheng med Tveita-slåsskamp

I forkant av de to knivstikkingene ble det meldt om en slåsskamp ved Tveita senter, som kun ligger noen få T-banestopp unna Furuset.

Politiet undersøkte om denne slåsskampen kunne ha en sammenheng med de to knivhendelsene, men opplyser mandag kveld at de ikke har funnet noen sammenheng og at de ser på dette som to separate saker.