Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité åpner sak om regjeringens Ukraina-håndtering

Kontroll- og konstitusjonskomiteen er kritisk til hvordan regjeringen håndterte anmodninger om evakuering av sårede ukrainske soldater. Nå åpner komiteen sak.

Flertallet av medlemmene i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, med leder Peter Frølich i spissen, åpner sak om regjeringens håndtering av flere anmodninger om evakuering av sårende ukrainske soldater.

NTB-Steinar Schjetne

Vedtaket ble fattet på kontrollkomiteens møte torsdag formiddag, får NTB opplyst. Komiteen er kritisk til måten regjeringen har håndtert sivile anmodninger på, og ikke fornøyd med svarene regjeringen har gitt på spørsmålene den har stilt.

Bakgrunnen var at Ukraina i krigens innledende uker ba europeiske land om å ta imot sårede soldater. Det var sendt flere anmodninger til Norge om å bistå. Det skal blant annet ha oppstått en uklarhet om hvilken statsråd som hadde ansvar for å svare Stortinget.

Kontrollkomiteen har bedt regjeringen legge fram full oversikt over saksbehandling og ansvarsfordeling knyttet til krigen.

– Informasjon kan misbrukes

I det foreløpige siste brevet til utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) ber et flertall blant komiteens medlemmer statsråden oppgi antallet anmodninger om evakuering av sårede soldater som ble mottatt «i periodene Norge ikke la inn tilbud om evakuering».

De ber også om at utenriksministeren utleverer et dokument de har holdt hemmelig, om hvordan de har vurdert anmodninger om bistand fra Ukraina.

Dokumentet inneholder opplysninger som det ikke er praksis for å offentliggjøre, ifølge Huitfeldt. Hun mener det vil kunne skade Norges utenrikspolitiske interesser hvis hun likevel gjør det. I svarbrevet hun sendte komiteen mandag, ber utenriksministeren også om varsomhet med å dele konkret informasjon om når konkrete anmodninger om evakuering av sårede soldater ankom.

– Opplysninger om tidspunkter for henvendelser og antall pasienter kan misbrukes … Behovet for unntak fra offentlighet bør derfor veie tyngre enn hensynet til offentlighetens behov for innsyn, skriver Huitfeldt.

Utelukker ikke høring

Ifølge Høyre-representant Peter Frølich, som leder kontrollkomiteen, kan saken ende med høring.

– At det sendes brev med en rekke spørsmål fra kontrollkomiteen betyr ikke automatisk at det går mot en høring i saken. Men Høyre kan selvsagt ikke utelukke at vi ønsker det. Svarene fra regjeringen vil avgjøre behovet for å innkalle til høring i Stortinget, sa Frølich til NTB i midten av oktober.