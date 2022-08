SV advarer mot å stanse elektrifisering av sokkelen

SV sier det er uaktuelt å støtte til en regjering som ikke innfrir klimamålene for 2030. Flere ordførere tar til orde for å utsette elektrifisering av sokkelen.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) sier de ikke kan gi budsjettstøtte til en regjering dersom det ikke ligger an til at man når klimamålene for 2030. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB-Ole Henrik Tveten

Publisert Publisert Nå nettopp

Folk flests strømregninger er allerede rekordhøye – og trolig blir de enda høyere utover høsten og vinteren.

Nå presses regjeringen fra flere hold om å komme med tiltak – blant annet har flere tatt til orde for å utsette elektrifisering av sokkelen, altså å føre landstrøm ut til oljeplattformene.

Dette forslår varaordfører i Stavanger, Dagny Sunnanå Hausken (Sp) i Dagens Næringsliv tidligere denne uken, og i Klassekampen onsdag får hun støtte fra flere Ap-ordførere, blant annet i Sandnes, Farsund, Sunndal og Høyanger.

– Elektrifisering av sokkelen må utsettes til vi er sikre på at vi har kraft nok til behovene på land, sier Farsund-ordfører Arnt Abrahamsen (Ap) til avisen.

– Ikke for enhver pris

Men dersom dette gjøres står man i fare for å ikke nå klimamålet – der Norge har lovet å kutte klimautslippene med 55 prosent i 2030.

I Politisk kvarter på NRK sier Sps parlamentariske nestleder Geir Pollestad at de mener man må se på spørsmålet om elektrifisering opp mot den tilgangen til kraft som vi har.

– Nå har vi en kraftkrise, og at vi bare skulle kjøre på videre uten å ta hensyn til den, ville vært helt feil.

– For Senterpartiet, og jeg mener regjeringsplattformen peker på dette, er at vi skal elektrifisere, men vi skal ikke gjøre det for enhver pris. Vi skal ta hensyn til folk og industri på fastlandet når vi gjør det, også handler det om å få på plass ny produksjon av energi til havs, sa Pollestad til NRK.

– Totalt uansvarlig

Nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes, sier utspillet fra Sp skaper tvil om de mener klimamålet står fast for regjeringspartiene. Han er krystallklar på at de ikke kan gi budsjettstøtte til en regjering dersom det ikke ligger an til at man når klimamålene for 2030.

– Det er totalt uansvarlig å ikke forholde seg til den største krisen vi står i, som skaper krise på krise på andre samfunnsområder. Det er ingen ansvarlig parti som kan gi støtte til en regjering som ser bort fra klimakrisen, og som ikke vil nå de målene vi har satt og som vi har forpliktet oss til internasjonalt, sier Fylkesnes.

– Klimamålet ligger fast

Pollestad sier klimamålet ligger fast, og at man må se på summen av tiltakene for å nå målene.

– I klimadiskusjonen klarer man ikke se bort fra at vi har både en kraftkrise og en krig i Europa. Det endrer noen ting, sier han.

– Men vi er ikke villig til å føre norsk industri og forbrukere til skyhøye strømregninger i lang tid, bare fordi man av prinsipp har sagt at man skal elektrifisere. Da er det bedre å se på framdriften, så vil det ha innvirkning på Norges utslipp, også kan det ha andre innvirkninger på globale utslipp.