Nittedal-ordføreren nekter straffskyld for korrupsjon

Nittedals suspenderte ordfører Hilde Thorkildsen nektet straffskyld da rettssaken mot henne og en medtiltalt startet i Romerike og Glåmdal tingrett tirsdag.

Nittedals suspenderte ordfører Hilde Thorkildsen nektet straffskyld for grov korrupsjon da rettssaken mot henne startet i Romerike og Glåmdal tingrett tirsdag.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg ser fram til å fortelle min historie i retten, sa Hilde Thorkildsen (Ap) til Romerikes Blad mandag.

Da rettssaken startet i Romerike og Glåmdal tingrett i Lillestrøm tirsdag, nektet både Thorkildsen og en medtiltalt lokal forretningsmann i 40-årene straffskyld for grov korrupsjon, ifølge avisen.

Ifølge NRK er det første gang en folkevalgt er tiltalt for grov korrupsjon i Norge.

Hun har etter eget ønske vært suspendert fra ordførerrollen siden desember i fjor, mens korrupsjonssaken mot henne pågår.

Spørsmål om 125.000 kroner

Ifølge tiltalen var ordføreren i Nittedal involvert i kommunens behandling av saker der den næringsdrivende mannen hadde interesser og eierskap, blant annet reguleringen og utviklingen av et nytt boligområde i Bjørnholtlia i Hakadal.

Tiltalen bygger videre på at den næringsdrivende i november 2013 sørget for overføring av 125.000 kroner til et selskap som er deleid av ordføreren. Ordføreren har tidligere drevet to klesbutikker, og pengeoverføringen er knyttet til selskapet som eier disse.

I sitt innledningsforedrag tirsdag sa aktor Esben Kyhring at spørsmålet om hva som var den reelle bakgrunnen for overføringen av de 125.000 kronene vil bli et sentralt spørsmål gjennom rettssaken, skriver Romerikes Blad.

Skjult etterforskning

Kyhring sa også at Økokrim gjennomførte skjult etterforskning av de to tiltalte, samt en av personene som var siktet i tidsperioden mellom 2. januar og 13. februar i fjor.

Det er satt av fem uker til rettssaken.