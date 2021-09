Politiet ber om forlenget varetekt for Tengs-siktet

Politiet har bedt om at mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, varetektsfengsles i fire nye uker, opplyser politiadvokat Fredrik Martin Soma.

Politiet har bedt om at mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, varetektsfengsles i fire nye uker, opplyser politiadvokat Fredrik Martin Soma.

NTB

– Det er faren for at siktede kan forspille bevis ved en eventuell løslatelse som begrunner behovet for fortsatt varetekt. Politiet mener også at det fremdeles foreligger skjellig grunn til mistanke om at siktede drepte Birgitte Tengs, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sørvest politidistrikt.

50-åringen er siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995 og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000. Han nekter for å ha noe med drapene å gjøre.

Mannen ble sist avhørt tirsdag.

– Avhøret har forløpt uten dramatikk. Han har fått en del spørsmål om bevegelsene sine og har svart greit på det, sa forsvarer Stian Kristensen til VG.

– Det har ikke kommet fram noe nytt. Min klient mener fortsatt at politiet har tatt feil mann, sa han.

Mannen ble pågrepet 1. september. Et DNA-spor står sentralt i mistankegrunnlaget mot ham.