Kronprins Haakon skal delta i ekspedisjon over Grønlandsisen

Kronprins Haakon drar til Grønland for å delta i en ekspedisjon i samarbeid med Universitetet i Tromsø (UiT). Første stavtak er 19. mai.

Kronprins Haakon på tur opp fra Fiskfjord og inn til turlagshytta Haakonsbu i Harstad for å foreta offisiell åpning av den i 2019.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Det er en formidlingsekspedisjon på invitasjon fra UiT, så det er en ramme rundt det. Men jeg synes også det er veldig gøy å få lov til å utfordre meg selv på en måte som dette, det blir spennende, sier kronprinsen til NRK.

Ekspedisjonen starter i Ilulissat, og kronprinsen skal være med på den første delen som går over innlandsisen med kite (seil) og ski som fremkomstmiddel, heter det i en pressemelding fra UiT. Den tidligere skistjernen Vegard Ulvang skal også være med.

– Vi skal kite i Nansens fotspor, bare motsatt vei. Jeg forventer at det blir slitsomt, vi skal omtrent 1.200 kilometer. Men det er Arktis, det er kaldt og nye utfordringer for meg, sier kronprinsen.

Kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Slottet opplyser til NTB at kronprinsen blir borte i om lag tre uker.

Ekspedisjonen arrangeres i forbindelse med UiTs 50 årsjubileum. Det var kronprinsens bestefar, kong Olav, som sto for den offisielle åpningen i 1972.

– Formidle forskning og polarhistorie

– Vi er takknemlig for at H.K.H kronprins Haakon har takket ja til å delta på ekspedisjonen og bidra til å markere universitetets jubileum, sier rektor Dag Rune Olsen ved UiT.

«Formålet med ekspedisjonen er å formidle kunnskap og innsikt om arktisk natur, forskning og polarhistorie», heter det i pressemeldingen fra Slottet.

– Vi håper mange vil følge ekspedisjonen og slik kunne bli med ut i isen for å oppleve, se og forstå mer av Grønlands fortid og nåtid, og hvilken rolle innlandsisen kommer til å spille for vår felles framtid, sier ekspedisjonens leder Harald Dag Jølle.

Issmelting og klima

Den andre delen av ekspedisjonen gjennomføres uten kronprinsen. Deltakerne skal padle i kajakk langs deler av østkysten.

Under ferden over Grønland vil det også bli tatt jevnlige snøprøver som skal leveres til klimaforskere ved forskningsstasjonen Eastgrip midt på Grønlandsisen. Kunnskap fra denne forskningen blir viktig for å forstå hvor mye is som kommer til å forsvinne fra Grønland med et varmere klima, skriver Slottet.