Partene mekler på overtid – fortsatt fare for streik blant 16.200 bygningsarbeidere

Partene i byggfagoppgjøret fortsetter meklingen på overtid, og det er dermed fortsatt fare for streik i byggenæringen.

Partene i byggfagoppgjøret må mekle på overtid etter å ha brutt fristen.

NTB

Publisert Publisert I dag 00:05

Mekler Carl Petter Martinsen hos Riksmekleren ventet at partene ikke ville bli enige før fristen ved midnatt. Mandag kveld sa han at de var innstilt på å mekle på overtid, men at det var «mye igjen å bli enige om».

– En god del gjenstår, men det har likevel vært framgang på spesifikke punkter av betydning for partene, sier Martinsen til NTB i 4.30-tiden.

Det er uklart når man kan forvente en avklaring, men han sier det fortsatt vil gå en del tid og at partene trolig mekler utover morgentimene.

Dersom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforbund (BNL) ikke blir enige kan 16.200 bygningsarbeidere bli tatt ut i en streik. Den vil ramme om lag 960 bedrifter.

Den tvungne meklingen startet søndag etter at det ble brudd i byggfagmeklingen torsdag. Oppgjøret har pågått siden 17. mars, men partene ba om hjelp fra Riksmekleren allerede etter to dager.

Fellesforbundet trekker fram tiltak mot sosial dumping og lavlønnskonkurranse, samt tiltak for en mer likestilt byggenæring blant hovedkravene.