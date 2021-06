Regjeringen til USA: – Spionasje er uakseptabelt

USAs ambassade fikk klar beskjed av Forsvarsdepartementet: Overvåking av allierte er uakseptabelt.

Statsminister Erna Solberg (H) innkalte torsdag USAs ambassadør i den såkalte spionasjesaken. Foto: Statsministerens kontor / NTB

Den amerikanske ambassaden ble torsdag kalt inn på teppet i departementet etter at det ble kjent at Danmark skal ha hjulpet USA med å overvåke nære allierte.

– Forsvarsdepartementet har i dag hatt møte med den amerikanske ambassaden i Oslo der vi har sagt klart ifra om at etterretning mot allierte er uakseptabelt og unødvendig, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til NTB.

– Endret praksis

Statsminister Erna Solberg (H) sier til NTB at hun er glad for at amerikanerne gir klart uttrykk for at de endret praksis i 2014 når det gjelder overvåking av allierte – og at de vil samarbeide med Norge og andre for å klarlegge hva som er skjedd.

Innkallingen til USAs ambassade i Oslo var for å følge opp denne invitasjonen, sier hun.

Torsdag hadde Solberg en samtale med den danske statsministeren Mette Frederiksen, som hun beskriver som åpenhjertig.

– Jeg gjentok overfor henne at vi anser spionasje mot nære venner og allierte som uakseptabelt og unødvendig, sier Solberg.

Skal ha innhentet data fra allierte

Det var Danmarks Radio (DR) som i helgen skrev at den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA via danske internettkabler skal ha fått tilgang til å innhente store mengder data fra allierte land i Europa.

Ifølge DR skal det ha dreid seg om spionasje på politikere i Norge, Sverige, Tyskland og Frankrike. Opplysningene stammer fra anonyme kilder.

Tidligere har Frankrike, Tyskland og Sverige alle krevd svar fra Danmark og USA om anklagene.

Skal ha nær kontakt

Solberg opplyser at danskene nå foretar en bred gjennomgang av sin etterretningstjeneste.

– Vi er enige om å stå i nær kontakt om forhold som berører oss, sier hun.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen sa onsdag at det ikke har pågått systematisk overvåking av allierte, og at hun ikke tror at Danmarks forhold til for eksempel Tyskland og Frankrike har tatt skade. USA lovet tirsdag å svare på alle spørsmål.