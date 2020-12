Skredet i Gjerdrum: Fire nye bygg har rast ut. Politiet vurderer hundesøk i natt.

Gjerdrum (BT): Politiet tror det er savnede personer i skredområdet.

Redningsarbeidet fortsetter for fullt også etter mørkets frembrudd onsdag kveld. Foto: Bård Bøe

Tallet på personer som ikke er redegjort for etter leirskredet i Gjerdrum, er nå nedjustert til ti, melder politiet litt etter klokken 22.

Blant de ti er det både menn og kvinner i forskjellige aldre, samt barn.

Fire nye bygg har rast

Litt etter klokken 23 melder VG at fire nye bygg nylig har rast ut i skred­området. Disse kommer i tillegg til de tre byggene som raste ut i 15-16-tiden.

– Dette er et ras i stadig utvikling, og det gjør dette arbeidet så vanskelig, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til avisen.

NVE anslår skredområdet til å være rundt 300 ganger 700 meter. Foto: Bård Bøe

Redningsaksjonen fortsetter med full tyngde utover natten.

– Lysforholdene er ikke med oss, været er ikke med oss, men vi fortsetter i samme driv som vi har gjort frem til nå, sier Sylju.

Politiet mener med «ganske stor sikkerhet» at det fortsatt er mennesker i skredområdet i Gjerdrum.

Politiet leter blant annet med varmesøkende teknologi, samt med å lokalisere de savnedes mobiltelefoner i skredområdet – og ber derfor folk om ikke å ringe savnede.

Vurderer å sende inn hund

I løpet av natt til torsdag vil politiet vurdere å senke ned redningsmann og hundefører med hund i skredområdet.

– De vil bli senket ned på noen av de byggene som anses som sikre for en hund å ta seg ned på, sa Sylju på en pressebrifing sent onsdag kveld.

Sylju sier at dette grepet avhenger av risikorapporter i løpet av natten.

– Det er i alle fall et verktøy som vi kommer til å vurdere bruk av om ikke så lenge, sier han.

1000 mennesker er nå evakuert etter skredet.

– Vi er jo ikke et stort sted, så det er klart at dette preger oss. Sjansen for at vi kjenner mange av dem som er berørt, er jo stor, sier Gjerdrum-ordfører Anders Østensen (Ap) til NRK onsdag kveld.

– Det viktigste nå er å opprettholde søket etter overlevende, sier innsatsleder Roger Pettersen i Øst politidistrikt til BT. Foto: Bård Bøe

Leter etter overlevende

Overfor BT presiserer innsatsleder Roger Pettersen i Øst politidistrikt at tallet på savnede kan gå ned, men også øke. Det er barn blant de savnede.

Politiet har fremdeles håp om å finne overlevende.

– Det viktigste nå er å opprettholde søket etter overlevende. Det er det som er, har vært og vil fortsette å være vårt hovedfokus, sier Pettersen til BT like før klokken 18.30.

– Det siste herfra er at vi er inne i det sentrale rasstedet, den røde sonen, med helikopter og USAR-mannskap. Så langt er det ikke funnet noen, men søket pågår fortsatt, sier han.

Ti ikke gjort rede for

Det var rundt klokken 04.00 natt til onsdag at det gikk et leirskred på Gjerdrum i Viken.

Politiet sier onsdag kveld at de er «ganske sikre» på at det er mennesker i skredområdet.

– Arbeidsforholdene er særdeles krevende. Det er vanskelig miljø å jobbe i, og sikkerhet for egne mannskaper er selvfølgelig veldig viktig for oss, sier innsatsleder Pettersen til BT onsdag kveld.

Det er såkalt USAR-mannskap som gjennomfører søkene, mannskap som er spesialtrent for å være i sammenraste bygninger og i områder der det er utfordrende arbeidsforhold for å søke etter personer.

– De blir senket ned fra helikopter og satt ned på hustak og rester av husene som er tatt av raset. Det er eneste måten vi kan komme inn i området på og fortsatt opprettholde sikkerheten til mannskapet, sier Pettersen til BT.

1500 kan bli evakuert

Flere hus har utover dagen rast ut i skredområdet i Gjerdrum.

Skredet er i bevegelse, og innsatsleder Roger Pettersen sa tidligere onsdag at dette har medført at tre hus, som var evakuert fra før, har rast.

– Det er en kamp mot klokken, både med tanke på temperatur og lysforhold, sier Pettersen til Romerikes Blad.

Totalt kan rundt 1500 bli evakuert.

– NVE definerer et større område som utrygt. Det er sendt ut SMS-varsler, og folk som bor lenger inn mot Ask sentrum vil bli evakuert. Det ligger an til at 1500 blir evakuert, sier ordfører Anders Østensen til NRK.

Innsatsen pågår nå for fullt. Helikoptere med redningsmenn jobber i den røde sonen. Skredfare gjør at man ikke kan ta seg inn i området fra bakken.

– I denne sonen er det helikopter vi bruker som redskap. Vi er fortsatt i en fase der vi skal berge liv, sier innsatslederen til Romerikes Blad.

Foto: Fredrik Hagen

– Skredet er i bevegelse

Ved 15.30-tiden meldte VGs reporter på stedet at to hus raste ut. NRK har publisert en video som synes å være av de to husene.

Flere hus ligger rett ved kanten der det massive leirskredet ble utløst natt til onsdag. NVE anslår skredområdet til å være rundt 300 ganger 700 meter.

Redningsmannskapene skal lete etter overlevende gjennom natten.

– Det er håp, og vi leter etter overlevende, sier Pettersen.

– Kan være i skredområdet

Personene som ikke er redegjort for, er personer som har adresse innenfor skredområdet.

– Vi holder fortsatt muligheten åpen for at dette er personer som har evakuert seg selv eller ikke meldt seg til politiet, men de kan også være nede i skredområdet, sier innsatsleder Pettersen.

Politiet er håpefulle og sier at de søker etter overlevende, ikke omkomne.

– Så langt er det ikke gjort noen funn, og ingen er bekreftet omkommet.

Helikoptere med redningsmenn jobber i den røde sonen. Skredfare gjør at man ikke kan ta seg inn i området fra bakken. Foto: Bård Bøe

– Tenker på de som er berørt

Statsminister Erna Solberg er onsdag ettermiddag kommet til Gjerdrum for å møte kriseledelsen i kommunen. Hun sier hun tenker på alle som er direkte berørt, og at det er vondt å se et slikt skred.

– Dette er en stor katastrofe. Det er vanskelig når så mange ikke er gjort rede for, og jeg forstår at det er en stor belastning for de som jobber på stedet, uttalte Solberg før hun gikk inn i møte med kriseledelsen.

Justis- og beredskapsminister Monica Meland er også til stede på Gjerdrum.

Foreløpig er det for farlig for politiet å ta seg inn i selve skredområdet. Foto: Fredrik Hagen

Kommer seg ikke inn i skredområdet

Foreløpig er det for farlig for politiet å ta seg inn i selve skredområdet.

– I området kan vi kun få mannskaper inn via helikopter. Det er stor fare inne i raset. Det består av kvikkleire, sier Pettersen.

Politiet vet ikke når de kan komme seg fysisk inn i selve skredet. De avventer klarsignal fra eksperter. Politiet ser på muligheten for «gjøre mer» i det de beskriver som den røde sonen.

Foto: Fredrik Hagen

14 adresser omfattet

14 boadresser er berørt av skredet, ifølge politiet. Disse består av flere boenheter. Politiet kartlegger nå hvor mange leiligheter som er omfattet, og hvem som bor i leilighetene.

Bilder fra stedet viser at det ligger ødelagte hus i det enorme krateret etter skredet.

Én person ble sendt Ullevål sykehus med det som først ble betegnet som alvorlige skader. Vedkommende skal ha hatt pusteproblemer, men det skal gå bedre med personen nå. Fire personer er sendt til Ahus med moderate skader, mens fem har lettere skader.

Foto: Fredrik Hagen

Flere personer er blitt løftet opp fra skredmassene med et rednings­helikopter, forteller Hans Kristian Jørgensen, innsatsleder for helse.

– De vi har funnet, er kalde i kroppen, sier han.

Politiet betegner hendelsen som en katastrofe. I natt fikk politiet telefoner fra folk som satt inne i leiligheter med tak rast over seg.

Sivilforsvaret har onsdag ettermiddag økt sikkerhetssonen i området. Det innebærer at bilister avvises og ikke får kjøre ned i sentrum.

Politiet kommer ikke til i selve redområdet, opplyser innsatsleder Roger Pettersen i Øst politidistrikt. Foto: Terje Bendiksby, NTB