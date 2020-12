NVE-sjef: – Det største kvikkleireskredet i nyere tid

I en rapport fra 2005 får deler av området som nå er tatt av skred, høyeste risikoevaluering.

Natt til onsdag ble Ask i Gjerdrum rammet av et leirskred som tok med seg flere hus. Foto: Hovedredningssentralen

Rundt klokken 04.00 natt til onsdag gikk det et leirskred på Gjerdrum i Viken.

Skredet på cirka 700 ganger 300 meter tok med seg flere hus. Senere onsdag ettermiddag raste ytterligere tre hus, som da var blitt evakuert.

Ved 19-tiden onsdag kveld var 12 personer savnet, blant dem barn.

– De som det ikke er gjort rede for, er kvinner og menn i forskjellige aldre, og også barn, sier innsatsleder Roger Pettersen i Øst politidistrikt til BT.

Han presiserer at tallet kan gå ned, men også øke. Politiet har fremdeles håp om å finne overlevende i skredområdet.

Store letemannskaper søker etter savnede gjennom kvelden og natten.

Regionsjef Toril Hofshagen i NVE beskriver situasjonen som svært alvorlig.

– Det er det største kvikkleireskredet i nyere tid i Norge, når det gjelder antall evakuerte og antall husstander som er berørt.

Regionsjef Toril Hofshagen i NVE hjelper nødetatene med faglige råd blant annet om behovet for evakuering i Gjerdrum. Foto: Bård Bøe

Når BT snakker med henne ved 18-tiden er situasjonen fortsatt under utvikling. Hun forteller at det i løpet av dagen har gått noen mindre skred i områdene der det gikk større skred i natt.

– Så det er ustabile skråninger i området.

Bruker drone for å overvåke

Hofshagen sier at de har folk oppe i helikopter for å bistå i redningsarbeidet og vurdere skredutviklingen. De vil også bruke drone for å overvåke området.

– Vi vil være bemannet her gjennom hele natten, sier Hofshagen.

I denne bygningen har nødetatene hovedkvarter. Foto: Bård Bøe

I tillegg tar de prøver av grunnen for å se om det er mulig å redusere området som må være evakuert.

Kvikkleireforekomstene på Romerike har vært gjenstand for grundig utredning.

– Vi vet en hel del om dem, sier regionsjefen.

En bil står på kanten av krateret etter leirskredet natt til onsdag. Foto: Fredrik Hagen

NVE kom med innsigelser mot bygging

Ifølge VG fremmet NVE innsigelse mot utbygging nært der raset skjedde i 2014.

Det var sa sykehjemmet skulle bygges ut ved rasområdet i Nystulia, fremmet NVE innsigelse fordi reguleringsplanen ikke dokumenterte stabilitet for faresonen med kvikkleire.

Både Fylkesmannen og NVE trakk senere sine innsigelser, etter at kommunen og et konsulentfirma, Reinertsen AS, «løste» innsigelsen mot reguleringsplanen.

Store deler av bebyggelsen i nærheten av rasområdet er oppført nylig.

Bygde flere enn 200 boliger

På tross av at deler av området som nå er tatt av skred fikk høyeste risikoevaluering i en rapport i 2005, fortsatte boligutbyggingen i Nystulia i mange år, melder TV 2.

En utbygger av mer enn 200 boliger i det skredutsatte området i Gjerdrum sier at Norges geotekniske institutt ble spurt om råd hele veien under byggearbeidet, skriver NTB.

Utbygger Odd Sæther sier til Romerikes Blad at utbyggingen i området startet for rundt 15 år siden.

– Hele tiden har jeg jobbet sammen med Norges geotekniske institutt (NGI). De har vært i førersetet på vurderingene rundt hvor trygt det var å bygge der. Det er områder med utsatte masser, men etter en rekke grundige vurderinger og kvalitetssikring fra NGI, så satte vi i gang, sier han.

– Jeg skjønner ikke noe av det som nå har skjedd. Vi har brukt raseksperter hele tiden, som har konkludert med at det er trygt å bygge, sier han videre.

Skred i samme område i 2012

Det gikk et jordskred på Ask, som nå igjen er rammet av et skred, i 2012. Da ble utbygging i området stanset, ifølge avisen.

Sæther sier at kommunen da ikke tok noen sjanser, og at både NGI, eksterne geologer og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjorde vurderinger. Siden ble byggingen gjenopptatt.

Kommunen mente i fjor det var «mindre sannsynlighet» for jordras eller skred. Det viser en risikoanalyse kommunen gjorde høsten 2019.

Hofshagen i NVE sier hun ikke ønsker å kommentere årsak eller historikk nå.

– Det vil vi komme tilbake til senere. Nå er vi opptatt av den akutte håndteringen, og evakuering.