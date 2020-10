Norskpakistaner dømt til 21 års fengsel for bestillingsdrap i Pakistan

En norsk statsborger er i Oslo tingrett dømt til 21 års fengsel for medvirkning til drap i Pakistan ved å ha bestilt drap på kona.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Mannen er i 60-årene og har bodd i Norge i over 40 år. Fredag fikk ektemannen dommen på pålydende 21 år, melder TV 2.

Den drapsdømte har vært gift i Norge mange tiår, men i 2006 reiste han til Pakistan og giftet seg med kone nummer to. Paret fikk to barn sammen.

Mannen er nå dømt for å ha bestilt drapet på den 40 år gamle kona, som en lokal sikkerhetsvakt skjøt og drepte i Lahore i Pakistan i 2017. Sikkerhetsvakten har forklart at han skulle få 100.000 rupier for drapet, men at han bare fikk utbetalt 11.000 – rundt 700 kroner.

Den norsk-pakistanske mannen er også dømt for medvirkning til drapsforsøk på to brødre av den drepte kona.

I tillegg til en straff på 21 år i fengsel, er mannen dømt til å betale nærmere fire millioner kroner i erstatning og oppreisning til pårørende.

Den dømte har hele tiden hevdet at han er uskyldig og har forklart at kona ble drept i et oppgjør mellom to kjærester som hun angivelig skulle ha hatt.

Ifølge Aftenposten avviser imidlertid tingretten mannens forklaring kategorisk og skriver i dommen at mannen er sterkt preget av pakistansk kultur og tenkemåte. Det til tross for at han har bodd i Norge siden 1976 og vært norsk statsborger i flere år.