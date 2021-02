Fylkeslege frykter norsk mutasjon i Agder

Det er ny ukerekord for Agder når det gjelder antall koronasmittede denne uken og fylkeslege Anne Sofie Syvertsen frykter en ny, norsk mutasjon.

SARS-CoV-2-viruset sett i et elektronmikroskop. Foto: NIAID-RML / AP / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg er ikke overrasket over at det er ukerekord nå, og jeg frykter at det oppstår en norsk variant av viruset, sier fylkeslegen til Fædrelandsvennen lørdag.

Syvertsen mener uansett at det er sannsynlig at det vil oppstå en norsk mutasjon av viruset på ett eller annet tidspunkt. Hun mener folk i Agder har lettet for mye på skuldrene i det siste fordi de tidligere har hatt så lav smitte.

Det har de siste dagene vært en økning i smittetilfellene i Agder. Hittil er det meldt om 137 nye smittede denne uken, og tallet vil øke. Forrige uke ble det registrert 134 koronasmittede i fylket.

FHI har uttalt at de muterte virusene på sikt vil kunne ta over som de dominerende virusvariantene. Her er fagdirektør Frode Forland i FHI. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

FHI: Minst 15 virusvarianter i Norge

Det er hittil blitt registrert minst 15 ulike virusvarianter i Norge, opplyser FHI til Dagbladet. Den såkalte britiske varianten er mest utbredt.

– Det er slik med virus at de forandrer seg. Så følger vi ekstra nøye med på dem som er mer smittsomme, og da særlig den britiske varianten som er mest utbredt her, sier fagdirektør Frode Forland i FHI til avisen.

Det er særlig tre varianter FHI er mest opptatt av: Den britiske, den sørafrikanske og den brasilianske. Sistnevnte ble lørdag påvist i Sverige, men har ennå ikke blitt registrert her til lands.

– Alle de tre mutantene kan vi slå ned med en forsterket TISK-strategi, sier Forland, og refererer til testing, isolering, smittesporing og karantene.