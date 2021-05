Kvinne siktet for å ha drept sin bror – erkjenner straffskyld

En kvinne i 40-årene erkjenner straffskyld for drapet på sin bror i Halden mandag kveld.

Kriminalteknikere på stedet der en person ble mandag funnet død i en leilighet i Halden sentrum. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Politiet bekrefter i en pressemelding at den siktede og den avdøde er bror og søster. Mannen ble drept inne i en leilighet. Politiet mener han ble drept med en kniv.

– Siktede har vært samarbeidsvillig i avhør. Når det gjelder eventuelt motiv for ugjerningen, vil videre etterforskning gå nærmere inn i dette, opplyser påtaleansvarlig Anders Svarholt i Øst politidistrikt.

– Etterforskningen av hendelsen vil fortsette i tiden som kommer, med ytterligere avhør og tekniske og taktiske etterforskningsskritt, opplyser Svanholt.

De pårørende har blitt varslet. Politiet skriver videre at et tredje familiemedlem var til stede i leiligheten under hendelsen. Det familiemedlemmet har status som vitne.

Kvinnenes forsvarer, Kristin Morch, opplyser til Dagbladet at kvinnen samtykker til varetektsfengsling.

– Hun er sliten og preget, men har forklart seg greit under dagens avhør, sier hun.

Politiet fikk først melding om drapet i 22-tiden mandag kveld.

Publisert Publisert: 4. mai 2021 15:04 Oppdatert: 4. mai 2021 15:38