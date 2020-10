Forskere slår alarm om sex-ukultur i politiet – justisministeren vil ha opprydning

Politidirektøren er opprørt over resultatene av et forskningsprosjekt hvor det fremkommer urovekkende historier fra deler av etaten. Justisministeren forventer opprydning.

Politidirektør Benedicte Bjørnland er opprørt etter å ha fått presentert resultater fra en studie om politiet. Arkivfoto: Geir Olsen / NTB

I en pressemelding på politiets nettsider sier politidirektør Benedicte Bjørnland at da hun ble presentert for resultatene fikk hun høre om misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser.

– Jeg fikk høre om festkultur – og om såkalt «knulle-torsdag» ved B3-leir (Bachelor politiutdanning – operativ trening under leiropphold i tredje år). Instruktører beordret til undervisning i leir skal ha hatt seksuell omgang med kvinnelige studenter. Dette opprører meg, sier Bjørnland.

Hun presiserer at det at instruktører har hatt intime relasjoner til studenter i en setting hvor makt, autoritet og styrkeforhold åpenbart er skjevt, er uakseptabelt og i strid med etatens verdigrunnlag.

Studie sluttføres i 2021

Studien som Bjørnland har fått lese resultatene fra, er gjennomført av professor Dag Ellingsen ved Politihøgskolen og professor Ulla-Britt Lilleaas ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.

Studien handler om kjønn og mangfold i sikkerhetsorganisasjoner generelt, ikke bare i politiet. I hovedsak har de sett på de operative delene av politiet. Forskningsprosjektet skal sluttføres i 2021. Tidligere har forskerne lagt fram resultater fra Vest politidistrikt.

Vil ha detaljert medarbeiderundersøkelse

Bjørnland sier at det nå skal gjennomføres tiltak, og det første blir å ha en medarbeiderundersøkelse som eksplisitt spør om trakassering i en mye mer detaljert grad.

– Erfaring viser at man må spørre ganske detaljert for å få gode svar. Vi må ha et godt faktagrunnlag, og vite om det gjelder spesielle politidistrikter eller ansattekategorier, for å vite hva som er de rette tiltakene å iverksette. Jeg opplever at jeg har med meg tillitsvalgte og hovedverneombudet i denne tilnærmingen, sier hun til Politiforum.

Årets medarbeiderundersøkelse viser en nedgang fra 2 prosent il 1,3 prosent når det gjelder rapportering om seksuell trakassering. Ifølge Bjørnland er det likevel snakk om over 200 medarbeidere.

Mæland forventer opprydning

Justisminister Monica Mæland (H) sier at det er bra at medarbeiderundersøkelsene til politiet viser at ting går i riktig retning, men at ethvert tilfelle av seksuell trakassering er ett for mye.

– Jeg forventer at det ryddes opp i dette, og jeg vil ta dette opp med politidirektøren når jeg møter henne om kort tid, sier hun

Det er ikke er akseptabelt at ledere utnytter sine posisjoner, mener Mæland, som ber politidirektøren ta tak.

– Vi skal ikke ha en ukultur i politiet, og det er viktig at politidirektøren tar tak i seksuell trakassering. Vi aksepterer ikke at ledere utnytter posisjonene sine på denne måten, og for å være ærlig trodde jeg at vi hadde lært mer etter metoo, sier hun.