Lomheim: En norsk, voksen kvinne står bak trusselbrev

Språkekspert Sylfest Lomheim sier at det er bortimot sikkert at det er en norsk kvinne som har skrevet trusselbrevene PST mener Laila Bertheussen står bak.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Språkforsker Sylfest Lomheim vitnet fredag under rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i sal 250 i Oslo tingrett fredag. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Språkforsker- og ekspert Sylfest har vurdert fire brev i Bertheussen-saken. Han ble avbrutt av Bertheussens forsvarer da han skulle vitne under rettssaken i Oslo tingrett første gang. Fredag var han siste ordinære vitne i den omfattende trusselsaken.

– Der er det tydelig at det er bortimot sikkert at en kvinne har skrevet dette, sa Lomheim da han vitnet i retten.

Lomheim la blant annet vekt på at brevene ikke var spesielt røffe i stilen, at en mann aldri ville brukt ordet «tisse», men noe barskere. Han la til at det var svært sannsynlig at det var samme person som hadde skrevet tekstene og at det var en voksen, litt eldre kvinne han mener er ganske belest. Feilene i tekstene mente han var både ville og fantasifulle.

– Kan valg av ord og grammatikk i en tekst si noe om den som skriver, spurte aktor Frederik Ranke da han startet utspørringen

– Det kan det, jeg vil si absolutt. Hadde folk vært klar over hvor mye de avslører om seg selv når de skriver på et papir, så hadde de kanskje ikke skrevet så mye, sa Lomheim.

Det oppsto nærmest munnhoggeri da Bertheussens forsvarer, advokat John Christian Elden, skulle spørre ut professoren.

– Jeg vet at jeg er pålagt å ikke si noe mer enn det jeg skal, men heller ikke mindre enn det jeg skal si, sa Lomheim da Elden forsøkte i diskreditere vitnet ved å trekke fram at han hadde vært aktiv Arbeiderpartiet i mange år.