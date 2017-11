Lønnsoppgjøret for redaksjonelt ansatte i TV 2 brøt sammen natt til torsdag. Det endte med såkalt lønnsdiktat fra ledelsen.

Ifølge Kampanje brøt forhandlingene sammen da TV 2-ledelsen stilte et ultimatum om rammen og betingelsene i oppgjøret.

Diktat betyr at det er ledelsen som bestemmer resultatet av forhandlingene når partene ikke makter å bli enige.

Rammen for oppgjøret er ifølge Kampanje på 2,42 prosent. De ansatte i redaksjonen får et lokalt tillegg på 6000 kroner. Et lavlønnstiltak innebærer at 29 medlemmer får en særlig lønnsjustering som i snitt utgjør 1838 kroner.