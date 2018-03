Derfor bør du kaste stavene hvis du blir tatt av skred

Se for deg at du ligger dypt begravet under tunge snømasser. Det er helt mørkt. Helt stille. Du klarer ikke bevege armer, ben eller hodet. Det eneste du tenker er at du ikke må få panikk. Ikke bruke opp oksygen. Og be en stille bønn om at skredsøkeren virker.