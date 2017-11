I etterforskningen av overgrepssakene i Tysfjord fastslår politiet at mangel på åpenhet har vært et stort problem.

– Det finnes flere fortellinger fra fornærmede om at gjerningspersoner har innhentet tilgivelse fra det religiøse miljøet og da har på en måte saken vært avgjort, sier politimester Tone Vangen i Nordland politidistrikt.

Vangen påpeker at politiet i etterforskningen av alle overgrepssakene i Tysfjord fastslår at det eksisterer et parallellsamfunn, der folk ikke har så stor interaksjon med hverandre.

– Politiet ser at mange av de involverte har tilknytning til det lulesamiske miljøet. Vi ser også mange med tilknytning til den læstadianske menigheten. Men det er ingen grunn til å hevde at etnisk tilhørighet eller trosretning er en forklaring på de overgrepene som har funnet sted. Men samtidig er det mekanismer knyttet til det lulesamiske miljøet som gjør at det har vært vanskelig å komme til overflaten med ting, fastslår Vangen.

Politiadvokat Øyvind Rengård, som har hatt ansvaret for etterforskningen, sier sakene stammer fra små lokalsamfunn hvor det har vært en klar oppfatning om at sakene bli liggende.

– Andre har sagt at det er på høy tid at storsamfunnet må agere. Andre igjen har sagt at åpenhet må vi unngå fordi det kan medføre splittelse i familier, ødeleggelse av familiebånd eller en annen form for tap av sosial aktelse, sier Rengård.

– Flere av de fornærmede har opplyst til oss at det har vært et hinder for åpenhet. Det har vært ansett som opp og avgjort dersom en har fått tilgivelse og syndens forlatelse, sier Rengård.

Også Rengård presiserer at de ikke kan hevde at etnisk tilhørighet, at man tilhører et lulesamisk miljø eller det læstadianske samfunnet, kan forklare det omfanget av overgrep som har skjedd.

Fakta: Politiets etterforskning i Tysfjord-saken Det er registrert til sammen 82 fornærmede og 92 mistenkte. Det yngste barnet var 4 år da overgrepene startet.

Det er totalt 161 straffesaker, 151 omhandler seksuelle overgrep. Ti av sakene omhandler familievold, trusler eller brudd på varslingsplikten. Mer enn halvparten av sakene har en strafferamme på 21 års fengsel.

Det er tatt ut til sammen ti tiltaler, men politiet regner med at det blir tatt ut flere tiltaler i tiden som kommer.

106 saker er henlagt på grunn av foreldelse.

Nærmere 70 prosent av de fornærmede og mistenkte er lulesamer.

Gjennom avhør av de involverte kommer det fram at mange har tilknytning til den læstadianske menigheten – både de som tilhører det lulesamiske miljøet og andre.

58 prosent av overgrepene har skjedd på vestsiden av Tysfjorden, mens 42 prosent av overgrepene har skjedd på østsiden av Tysfjorden.

Det er registrert 43 voldtektssaker – hvorav de fleste omfatter grove seksuelle overgrep mot barn og voksne.

40 saker omhandler seksuell omgang med barn under 14 år – også i disse sakene er det snakk om grove seksuelle overgrep som etter dagens lovgiving anses som voldtekt.

– Det er mer sammensatt enn som så, med flere ulike årsakssammenhenger og virkningsmekanismer, sier han.