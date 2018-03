Fiskeriminister Per Sandberg vil sikre hvalfangstnæringen. Nå har han fastsatt en fangstkvote på 1.278 vågehval i 2018.

Fjorårets kvote var på 999 vågehval, mens fangsten bare var på 438 dyr. Det antallet var det laveste på mange år, ifølge Nærings- og fiskeridepartementet.

– Jeg håper kvotetallene og sammenslåingen av fangstområder vil danne et godt utgangspunkt for en god fangstsesong for hvalfangstnæringen, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp) om hvorfor han nå øker kvoten.

I en pressemelding skriver Sandbergs departement at avgjørelsen er i tråd med beregningsmodeller utarbeidet av Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC). Disse modellene skal, ifølge regjeringen, sikre bærekraftig fangst.

NTB scanpix

– Norge har en levedyktig hvalfangstnæring, til tross for null subsidier og at Japan er det eneste markedet utenfor Norge. Det er imponerende. Jeg vil legge til rette for at hvalfangsten forblir liv laga. Hvalkjøtt smaker godt, og det er godt for helsa, mener Per Sandberg.

Vågehvalen har siden 1920-årene vært grunnlaget for den norske småhvalfangsten. Arten er ikke regnet som truet, men norsk hvalfangst har likevel fått internasjonal kritikk fra dyrevernere.

I september 2017 anbefalte EU-parlamentet Norge om å stanse all kommersiell hvalfangst.

– Til tross for et internasjonalt forbud mot kommersiell hvalfangst, har Norge drept 13 000 hval (siden IWCs forbud mot kommersiell hvalfangst inntrådte i 1986. red.anm.), uttalte EU-parlamentet den gang.