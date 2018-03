Mener det var riktig å utnevne Frp-politikeren som statsråd.

Statsminister Erna Solberg sier det var riktig å gi plass til Terje Søviknes (Frp) i regjeringen, til tross for at historien rundt overgrepsanklagene mot ham har kommet opp igjen.

– Etter 17 år mener jeg det er mulig å få en ny sjanse, sier hun i et intervju med NRK.

Overgrepsanklager

Søviknes ble anklaget for seksuelle overgrep mot en 16 år gammel jente under FpUs landsmøte i år 2000.

I helgen fortalte den nå 34 år gamle kvinnen sin historie om hva som skjedde til Bergens Tidende. Hun mener hun ble utsatt for et overgrep, og søker nå voldsoffererstatning fra staten begrunnet med at hun fikk psykiske skader i ettertid.

Søviknes ble den gang etterforsket for seksuelle overgrep, men saken ble henlagt som intet straffbart forhold i 2001.

– Til ettertanke

Solberg forteller at hun har stor sympati med kvinnen.

– Det er til ettertanke for oss alle at sårbare unge mennesker skal tas vare på i våre politiske organisasjoner, og ikke oppleve å bli utnyttet eller utsatt for ting de ikke selv ønsker, sier Solberg til NRK.

– Så mener jeg samtidig at dette ikke forandrer på saken som er at Terje Søviknes gikk av som nestleder, ikke fikk komme på Stortinget og ikke fikk ha en nasjonal politisk karriere på 17 år. Nå har han kunnet komme tilbake, fordi det må være sånn i vårt samfunn at vi gir folk nye sjanser, sier hun videre.

Ørjan Deisz

Visste ikke om problemene

Den nå 18 år gamle historien om overgrepsanklagene mot Terje Søviknes, har kommet opp flere ganger i ettertid, blant annet under metoo-kampanjen som har pågått de siste månedene.

Statsministeren forteller at hun ikke var klar over at kvinnen har slitt med psykiske problemer, rus og selvskading.

– Jeg visste ikke om alle sidene ved hennes sak, men jeg visste gjennom historier man har fått høre at det var en jente med utfordringer. Da jeg utnevnte Terje Søviknes, så var det også fordi han tydelig har beklaget dette, og sagt at han har levd med det hver eneste dag, det at han gjorde noe så feil, sier hun.