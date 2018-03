Fire lokale politikere deltar i KrFs krisemøter mandag. – Man skal ikke sette likhetstegn mellom det å tilgi og det ha tillit, sier en av dem, Dag Sele.

Sele er nyvalgt fylkesleder i Hordaland KrF, og blir nå kastet inn i dramaet rundt mistillitsforslaget mot justisminister Sylvi Listhaug og en mulig regjeringskrise.

Klokken 12 møtes landsstyret til KrF, som består av fylkeslederne i partiet, sammen med sentralstyret og stortingsgruppen. Der skal KrF avgjøre om de vil støtte mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug.

– Kraftig svekket tillit

Til sammen vil 37 personer være samlet, dersom alle møter. Fire av dem er fra Hordaland og Sogn og Fjordane.

I landsstyret sitter Dag Sele, fylkesleder i Hordaland, og Beate Bondevik Lie, fylkesleder i Sogn og Fjordane. Begge er nylig valgt til fylkesledere.

– Det ingen tvil om at tilliten er kraftig svekket gjennom retorikken hennes og den sterkt nølende beklagelsen. Så er spørsmålet om tilliten er så alvorlig svekket at det er grunnlag for mistillit. Det skal vi ta stilling til mandag. Jeg vil ikke konkludere før jeg får høre debatten, sier Sele.

Bondevik Lie sa fredag til BT at tilliten til Listhaug var veldig svak.

– Hun bør i alle fall ikke få mange flere sjanser, for å si det sånn, sier fylkeslederen i Sogn og Fjordane.

– Statsministerens ansvar

Flere medier meldte søndag at statsminister Erna Solberg har gitt KrF-leder Knut Arild Hareide beskjed om at regjeringen går av hvis mistillitsforslaget mot Listhaug får flertall. Sele sier at han ikke bryr seg om det.

– Ryktene om hva statsministeren eventuelt gjør betyr ikke noe fra eller til for meg. Vi har hele tiden visst at det var en mulighet for regjeringskrise. Men det vi skal ta stilling til, det er om vi kan ha tillit til at Listhaug kan gjøre en god jobb som justisminister, sier han.

Sele sier at flertallet på Stortinget ikke ønsker en ny regjering.

– Hvis regjeringen går av, er det derfor statsministerens ansvar. Hun har handlingsalternativ, og kan løse dette både før og etter vårt møte mandag, sier han.

– Nører opp under fremmedhat

– Men er en sak som kun handler om retorikk og Facebook-oppdateringer alvorlig nok til at en statsråd kan måtte gå?

– Jeg ser at noen prøver å bagatellisere det til kun å handle om retorikk, men når retorikken blir så skummel og kommer fra en justisminister, så er heller ikke retorikken en bagatell. Vi ser en justisminister som nører opp under fremmedhat og har en splittende retorikk. Når hun må presisere at hun tar avstand fra nazisme og rasisme viser det at det er alvor i situasjonen, svarer Sele.

Han har også bitt seg merke i at Listhaug fredag brukte Facebook til å legge ut et bilde av seg selv og alle blomsterhilsenene hun fikk.

– Det gir grunn til stille spørsmål om hun virkelig har tenkt å skifte stil, slik hun sa, sier fylkeslederen.

Han sier at KrF alltid kan godta en uforbeholden unnskyldning og gi tilgivelse.

– Men man skal ikke sette likhetstegn mellom det å tilgi og det ha tillit.

To lokale stortingsrepresentanter

KrFs stortingsgruppe består av åtte personer, hvorav to er lokale. Først og fremst partileder Knut Arild Hareide fra Bømlo, som jo er den viktigste personen og den som tar endelig avgjørelse.

Den fjerde lokale er Tore Storehaug, stortingsrepresentant fra Sogn og Fjordane. Også han er relativt fersk, innvalgt som yngstemann på tinget i høst, 25 år gammel.

BT har ikke fått Storehaug i tale.