Etter en iskald vinter kom en rekordvarm sommer. Det er bare å bli vant til ekstremt vær, sier klimaforskere.

Det startet med hålkeføre, snø og rekordlave temperaturer. Så kom mai der gradestokken viste over 30 varmegrader i Oslo flere steder i landet.

I juni og juli sto varmerekordene for fall, før høsten ga Trøndelag nye varmerekorder og regnet bøttet ned på Vestlandet.

Men hvor spesielt har året egentlig vært?

Lange perioder med ekstremt vær

– Det har vært et år med mange overraskende rekorder, sier klimaforsker Marianne Tronstad Lund ved Cicero Senter for klimaforskning til Aftenposten.

Hun trekker særlig frem den lange, varme sommeren som bemerkelsesverdig.

– Hvis vi løfter blikket utenfor Norge ser vi at sommeren var veldig varm mange andre steder også. Både Japan, Canada og flere steder på den arabiske halvøy opplevde ekstremvarme, sier Lund.

Klimaforsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt mener det mest uvanlige det siste året er hvor stabilt været har vært.

– Sommeren og hetebølgen varte lenge. Det samme gjorde vinteren, snøen lå lenge fordi vi hadde stabilt lave temperaturer. Og nå har det regnet voldsomt på Vestlandet en periode, sier Benestad.

Global oppvarming, rekorder og blokkeringer i været: Syv ting å vite om ekstremsommeren

Henger sammen med klimaendringer

De mange værrekordene er helt i tråd med det man kan forvente som følge av global oppvarming og klimaendringer, ifølge klimaforskerne.

– Været vi har hatt passer veldig godt inn i bilde vi har av hvordan klimaendringene vil påvirke oss, sier Benestad.

– Vi vet at klimaendringene øker risikoen for mer ekstremt vært. Det har vi sett i år. Vi må forberede oss på at det blir mer ekstremt vær og nye værrekorder i fremside sier Lund.

Her er noen værrekorder fra året som har gått:

1. Ekstremsommeren

Årets lange, tørre, varme sommer bød på en rekke rekorder.

I Oslo lå middeltemperaturen ved Blindern målestasjon for mai, juni og juli 5,1 grader over det som har vært normalt i de samme månedene. Juli var 5,8 grader varmere enn normalt.

27. juli ble en dag for historiebøkene da fem fylker fikk nye varmerekorder: Hordaland (34,4), Rogaland (34,4), Sogn og Fjordane (33,4), Vestfold (32,1) og Østfold (34,5). Akershus satte ny julirekord.

Totalt ble det i juli satt nye varmerekorder ved over 40 målestasjoner i Norge.

Elias Dahlen

Fakta: Her er de norske varmerekordene Hordaland: 34,4 grader, Etne, 27. juli 2018 Rogaland: 34,4 grader, Våland, 27. juli 2018 Vestfold: 34,1 grader, Nøtterøy, 27. juli 2018 Østfold: 34,5 grader, Rygge, 27. juli 2018 Sogn og Fjordane: 33,4 grader, Lærdal, 27. juli 2018 Troms: 33,5 grader, Bardufoss, 18. juli 2018 Møre og Romsdal: 34 grader, Brusdalsvatnet, 9. juli 2014 Nordland: 33,8, Saltdal, 11. juni 2011 Akershus: 35,2 grader, Fornebu, 27. juni 1988 Aust-Agder: 33,7 grader, Byglandsfjord, 1. juli 1986 Vest-Agder: 32,6 grader, Oksøy fyr og Kjevik, 11. august 1975 Hedmark: 35 grader, Staur Forsøksgård, 6. august 1975 Buskerud: 35,6 grader (norgesrekord), Nesbyen, 20. juni 1970 Telemark: 34,6 grader, Vefall i Drangedal, 20. juni 1970 Oppland: 34 grader. Lillehammer, 19. juni 1970 Finnmark: 34,3 grader, Šihččajávri, 23. juni 1920 Trøndelag: 35 grader, Trondheim, 22. juli 1901 Oslo: 35 grader, Solli plass, 21. juni 1901

2. Over hundre sommerdager

I Oslo er det i år også satt ny rekord for antall sommerdager.

26. september ble det målt over 20 grader på Blindern, og dermed fikk Oslo sin sommerdag nummer 105.

Den gamle rekorden var på 104 dager og ble satt i 1947.

Nå har gradestokken bikket 20 grader på Blindern i #Oslo 🌡️ Det betyr at dette er nordisk sommerdag nummer 105 på stasjonen i år, som slår rekorden fra 1947 på 104 nordiske sommerdager i løpet av året. pic.twitter.com/J8UKMN2MRg — Meteorologene (@Meteorologene) September 26, 2018

3. Våteste september i Bergen

Etter en sommer der til og med bergenserne fikk oppleve mange tørre, solrike dager ble høsten i Vestlandshovestaden våt. Veldig våt.

29. september ble den 32 år gamle nedbørsrekorden slått – to dager før måneden var over. Totalt ble det målt 519,8 mm nedbør i Bergen i september, en solid økning fra den gamle rekorden fra 1986 som var på 477,8 mm.

4. Varm vårmåned

I mai var temperaturene på landsbasis 4,4 grader over normalen. Den gamle varmerekorden fra 2013 ble slått med 1,7 grader.

Oslo og Bergen slo sine gamle varmerekorderfor mai måned med henholdsvis 31,1 og 31,2 grader.

Aller varmest var det i Etne i Hordaland. Der viste termometeret i slutten av mai 32,7 grader – den høyeste temperaturen som noensinne er registrert i Norge denne måneden.

Bjørn Erik Larsen

5. Iskald vinter

Men før mai kom med milde dager var det lenge svært kaldt over store deler av landet.

Mars måned startet med kulderekorder i Oslo, Buskerud, Hedmark, Oppland, Trøndelag, Hordaland og Sogn og Fjordane. Totalt ble det satt 21 rekorder.

Aller kaldest var det i Folldal i Hedmark der gradestokken viste −41,8 grader. Det var ny marsrekord for Hedmark.

6. Over 20 grader i oktober

I Trøndelag ble det 14. oktober satt ti nye varmerekorder for oktober. Elleve steder ble det målt over 20 grader, skriver Adresseavisen.

Ved Voll målestasjon i Trondheim ble den 68 år gamle rekorden fra 1950 på 20,4 grader passert i formiddag, da gradestokken viste 21,8 grader.

I Bergen ble det målt 23,8 grader ved målestasjonen på Florida. Det er det varmeste det noen gang er blitt målt i Bergen på denne tiden av året.

I Tafjord i Møre og Romsdal ble det målt 25,5 grader. Det er bare en tiendedel unna den nasjonale oktoberrekorden.

Lite minnet om vinter i #Norge på søndag - tradisjonelt årets første vinterdag! På Vega i Nordland ble det til og med satt ny fylkesrekord for høy temperatur i oktober, med hele 21,9 grader 🌡️ Den forrige fylkesrekorden var på 21,1 grader, og ble satt på Reipå i 2014. pic.twitter.com/aWHKpRvsyK — Meteorologene (@Meteorologene) October 15, 2018

Kilder: NTB, Meteorologisk institutt