En person er pågrepet og siktet for drap i Sarpsborg, bekrefter politiet.

Politiet varslet like over klokken 11 om at det hadde skjedd en alvorlig straffbar hendelse på en adresse i veien Moenskogen på Borgenhaugen utenfor Sarpsborg sentrum. De ville først ikke kommentere hva som hadde skjedd i boligstrøket med eneboliger, men like før klokken 12 ble det bekreftet at det dreier seg om en drapssak.

– Politiet etterforsker saken som et drap. En person er pågrepet, skriver Øst politidistrikt på Twitter.

– Politiet fikk melding om en hendelse like før klokken 10. Det er snakk om et alvorlig straffbart forhold, men vi må avvente med å gi flere opplysninger, sa operasjonsleder Erik Loe i Øst politidistrikt til NTB ved 11-tiden.

Han ville da ikke opplyse om noen personer var pågrepet i forbindelse med saken.

Politiet har sagt det vil bli gitt mer informasjon om saken klokken 14.