En person er død etter å ha kjørt av veien under flukt fra en politikontroll i Røros i Trøndelag.

Bilen ble forsøkt stanset av politiet fordi den holdt høy hastighet, men den stakk av. Den kjørte såpass raskt at patruljen mistet den av syne, men de fant kort tid senere ut at den hadde kjørt av veien.

Erklært død på stedet

– Sjåføren var hardt skadd og ble erklært død på stedet. Det var kun én person i bilen, sier operasjonsleder Øystein Sagen i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Politipatruljen på stedet meldte om saken klokken 02.13.

Spesialenheten for politisaker er orientert om saken. De involverte politifolkene blir tatt hånd om av lensmannen i Røros.

Føreren av bilen er ikke identifisert.

Biljakt endte i kollisjon

Litt senere natt til fredag var det en biljakt på E6 ved Kløfta som endte med at politiet med vilje kjørte inn i bilen for å stoppe den. Hendelsen ble meldt klokken 03.46. Før dette hadde politiet fulgt etter bilen i minst ti minutter etter at føreren hadde stukket fra en politikontroll.

Politiet opplyser at de kjørte i 19-åringens bil for å hindre ham i å legge seg i motgående kjørefelt på E6.

Føreren, en 19 år gammel mann, og passasjeren, en 17 år gammel gutt, skal begge ha kommet uskadd fra kollisjonen.