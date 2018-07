Lav etterspørsel i sommervarme Norge gir rekordlave priser på sydenturer akkurat nå.

Alle de tre store charterselskapene Ving, Tui og Apollo bekrefter samme trend:

Den langvarige og sterke sommervarmen her hjemme har gitt lavere etterspørsel enn normalt etter restplasser fra slutten av juli og frem til de første ukene i september.

Derfor har selskapene skrudd prisene ekstra ned i det som omtales som «årets desiderte lavsesong».

Sydentur til 295 kroner

– Har du feriedager til gode får du mer reise og hotell for pengene enn på mange år. Folk kan gjøre gode kupp. Særlig er det mye å spare for dem som foretrekker opphold på firestjerners hotell, sier informasjonssjef Siri Røhr-Staff i Ving.

Søk Aftenposten har gjort på restplasser hos charterselskapet viser flyturer fra Gardermoen til Split i Kroatia for helt ned i 295 kroner pr. person.

Til sammenligning tar NSB 210 kroner for en énveisbillett fra Bergen til Voss.

Ukereiser hos Tui med spesifisert bosted på hotell eller i leilighet til Samos i Hellas, Gran Canaria i Spania og Antalyakysten i Tyrkia i midten av august koster ned i 1600-1700 kroner pr. person om to bor i dobbeltrom,

Og hos Apollo koster turer til Bulgaria, Kroatia eller Hellas i samme periode helt ned i 1498 kroner, også det med spesifiserte bosteder, på hoteller med inntil tre stjerner.

– Får ekstra mye i år

På litt dyrere pakketurer med fly og hotellopphold på enda bedre hoteller, er avslagene oppe i 60-65 prosent sammenliknet med de prisene som gjaldt ved bestilling i vinter viser Aftenpostens søk etter restplasser akkurat nå.

Tilsvarende tilbud kan man også finne fra de fleste andre norske flyplassene charterselskapene tilbyr turer fra.

– Det er alltid lave priser på reiser og opphold i perioden like etter at den norske sommerferien er over og de første ukene i september, men i år får de reisende ekstra mye for pengene, bekrefter pressekontakt Tonje Løkaas Fossum i Apollo.

Ingen avbestillinger på grunn av sommervarmen

– Er det slik at folk i år har avbestilt sydenferien fordi det har vært så varmt i Norge?

– Nei, slike turer blir jo planlagt og bestilt i lang tid i forveien. Vi har ikke hatt noen avbestillinger på grunn av sommervarmen, ler Nora Aspengren, kommunikasjonsansvarlig hos Tui.

– Men de som har sittet på gjerdet og ventet for å se om det dukker opp restplasser, kan nå få ekstremt mye for pengene, legger hun til.

De samme bekreftes av de to andre charterselskapene.