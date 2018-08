Paret gikk tur i området nær tidspunktet drapet kan ha skjedd.

Politiet har fått tips om et par i 20-årene som gikk tur i nærheten av der Sunniva Ødegård ble funnet drept i Varhaug.

Nå håper de paret kan bidra som vitner.

– Vi har fått opplysninger om et par i 20-årene som skal ha gått tur i Kråkvegen på Varhaug mellom klokken 22 og 23 søndag kveld, nær tidspunktet drapet kan ha skjedd, sier politiadvokat Herdis Traa til NTB.

Funnet på en gangsti

Sunniva Ødegård (13) ble funnet drept drøye tre timer etter familien satte i gang med å lete. Da lå hun på en gangsti like ved huset hun bodde i. Politiet ønsker ikke å gå ut med om funnstedet også er åstedet, men tilføyer at de har sine teorier.

– Vi har fått stadig mer informasjon som gjør at vi har dannet oss noen teorier, men vi har ikke konkludert med noe enda, sier Traa.

Politiet vil heller ikke si noe om verken dødsårsak eller et eventuelt drapsvåpen, men ønsker å kartlegge vitner for å få oversikt over bevegelser i området kvelden Sunniva ble drept.

Siktet 17-åring nekter

17-åringen som er siktet i saken, nekter for å ha begått drapet, men har erkjent at han var på stedet der hun ble funnet.

Onsdag ble det første avhøret av han etter at han ble varetektsfengslet i to uker, avbrutt. Torsdag opplyser politiet at siktede har nektet å forklare seg.

– Han har rett til å la vær å forklare seg hvis det er det han ønsker. Vi forsøker å avhøre siktede på nytt ved en annen anledning. Vi er interessert i å ta det så fort som mulig, sier Traa.