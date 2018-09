Fjellet Mannens bevegelser har økt mye de siste timene, opplyser NVE. Dermed beholdes farenivå rødt og beboerne kan ikke vende tilbake til boligene.

Beboerne under Mannen i Romsdalen ble evakuert tirsdag kveld etter at det ble registrert økende hastigheter i det ustabile fjellpartiet og varsel om store nedbørsmengder i fjellet.

Bevegelsene har vært forholdsvis store gjennom natten og hele onsdag.

– I øvre område er hastigheten 10–15 centimeter per døgn, men i et lokalt område er den tilsvarende 40 centimeter i døgnet. Det nedre frontpartiet har en hastighet rundt 1,5 centimeter per døgn, men også der er det et lokalt parti med høyere hastighet, sier geolog Einar Anda i NVE.

Regnvær og snøsmelting

De økte bevegelsene er forårsaket av regnvær og snøsmelting. Det har gått flere mindre skred i løpet av dagen, og ett noe større rundt klokken 12.30.

– Nå har temperaturen falt under null grader, men så langt har ikke dette ført til reduksjon i bevegelsene, sier Anda.

Det er meldt minusgrader de kommende dagene. NVE opprettholder rødt farenivå

Beboerne i området er nå evakuert for tredje gang på en drøy uke, for fjerde gang i år og for niende gang siden 2014.

Aktivt fjellparti

Veslemannen er et relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. De årlige bevegelsene i Mannen (utenfor Veslemannen) utgjør noen få centimeter i året, mens den mest aktive delen av Veslemannen har forskjøvet seg mer enn 1,4 meter den siste måneden og nedre delen 16 centimeter.

Veslemannen har et volum på 120.000 til 180.000 m³, det vil si rundt én prosent av det totale volumet av Mannen.

Da beboerne i området var evakuert i forrige uke, gikk det flere skred og steinsprang fra Veslemannen, men det store skredet man har fryktet har ennå ikke skjedd. I fjor forsøkte NVE å pøse på med vann i fjellet for å fremprovosere et ras, men uten å lykkes.