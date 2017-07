Alle de viktigste inntektskildene for lokalradioene, som reklameinntekter, bingoinntekter og gaver, gikk ned fra 2015 til 2016.

Lokalradioenes samlede reklameinntekter falt med 14,6 prosent i 2016, fra 231 til 194 millioner kroner, ifølge del to av Medietilsynets rapport om økonomien i norske mediebedrifter.

Samlet sett har lokalradioene overskudd, men det skyldes i stor grad de 16 lokalradioene i P4-nettverket. De kan samkjøre reklamesalg for hele landet, og reklame utgjorde 95 prosent av deres inntekter.

Når de nasjonale radiostasjonene flytter sine sendinger over til dab-nettet i løpet av 2017, vil lokalradioene stå alene igjen på FM-nettet mange steder. Hva det betyr for lytterne og økonomien til radioene, gjenstår å se, skriver Medietilsynet.

Totalt er det om lag 250 konsesjoner for lokalradioer. 30 har meldt fra til Medietilsynet om at de sluttet å sende på FM-nettet i 2016, fordi de enten la ned eller gikk over til dab.

I 2016 omsatte lokal-TV-stasjonene for 30 millioner kroner, 2 millioner mindre enn i 2015.