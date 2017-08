Jonas Gahr Støre mener Listhaugs oppfordring til lærere om å melde fra om barn av asylsøkere som reiser på ferie til hjemlandet, minner om et angiversamfunn.

– Hvis vi kommer over grove lovbrudd som blir begått av noen, skal vi si fra om det. Men derfra til å appellere til noe som kan minne om et angiversamfunn, det er jeg skeptisk til, sier Støre til NTB.

Sylvi Listhaug kom torsdag med en oppfordring til vanlige folk – og særlig de som er i kontakt med barn – om å melde fra til UDI om flyktninger som drar på reiser til hjemlandet.

Utdanningsforbundet imot

Ap-lederen mener at alle skal påse at lover og regler blir fulgt i Norge, men mener altså at Listhaugs forslag går for langt.

Han understreker også at Utdanningsforbundet er imot Listhaugs forslag.

– Jeg har bare én melding til Sylvi Listhaug: Norske lærere kommer ikke til å gjøre dette, sa leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet til NRK.

– Hvis lærere skal ha et spesielt blikk på barn av asylsøkere i landet, vil det være svært uheldig og kunne virke diskriminerende, sa han.

Har misforstått

Listhaug på sin side, mener Utdanningsforbundet har misforstått.

– Dette handler ikke om «angiveri». Det handler om rettferdighet og tillit i asylsystemet. Akkurat som at vi ikke aksepterer trygdejuks eller skattefusk, kan vi heller ikke akseptere at personer misbruker noe av det mest sjenerøse vi kan gi dem, ved å dra på ferie til landet de flyktet fra. Fortsetter dette problemet, vil det bidra til å undergrave asylsystemet, skrev Listhaug på sin facebookside fredag.

UDI har for tiden 78 saker gående mot folk de mener har misbrukt asylinstituttet gjennom å hevde at de trenger beskyttelse i Norge, for så å dra på reise til hjemlandet etter å ha fått innvilget opphold, får kanalen opplyst av Justisdepartementet.