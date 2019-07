– Helt forferdelig at noen kan gjøre noe sånt, sier Simon Thunestvedt (26).

Thunestvedt var ute med båten sin torsdag da han la merke til det han først trodde var en sau i vannet.

26-åringen tok noen bilder og kontaktet politiet. Først da han kom hjem og så gjennom bildene på kameraet sitt, skjønte han hva han hadde tatt bilde av.

Det var Bygdanytt som omtalte saken først.

– Da jeg forsto at det var en hund tenkte jeg at det var helt forferdelig at noen kan gjøre noe sånt.

Hunden var tilsynelatende dumpet i vannet med kjetting rundt halsen. Det var også festet en søkke på den ene siden av hodet til hunden, skriver Dagbladet.

Politiet etterforsker

Politiet hentet hunden opp av vannet fredag, og har opprettet en såkalt undersøkelsessak.

– Dette er utrolig leit. Det ser tilsynelatende ut som at dette er gjort med hensikt å ta livet av hunden, sier politibetjent Jan-Christian Våge i Vest politidistrikt til Bygdanytt.

Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt opplyser til BT at hunden skal obduseres, og at politiet vil undersøke om den har noen form for ID-merking for å kunne spore opp en eventuell eier.

Bergen nord politistasjon har også kontaktet dyrepolitiet i Florø, som etterforsker kriminalitet mot dyr.

– Det hender vi får inn saker som kan tyde på mishandling av dyr, men denne saken er litt spesiell med tanke på at hunden er funnet i sjøen og bundet fast, sier Redbnord.

Mattilsynet koblet inn

Han understreker at det er uklart om hunden var i live da den havnet i sjøen.

Strafferammen for liknende overtredelser ligger på mellom 60 og 90 dager i fengsel, skriver Bygdanytt.

Mattilsynet er også blitt koblet inn i saken, som nå er blitt anmeldt. Politiet har iverksatt etterforskning.